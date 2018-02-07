Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kazak Heyet ve Çivrillilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Artık küresel münafıklık, ikiyüzlü politikalar dönemi sona ermiştir. Yepyeni bir dönem başlamıştır. Yerli ve milli politikalar, Ankara merkezli stratejiler tek çıkış yolumuzdur. Ankara ile dostluk dünyaya kazandırır, düşmanlığı tercih edenlerin kendisi kaybeder” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan eski Başbakanı Kerim Masimov’un babası Çin-Kazakistan-Rusya İpekyolu Ticaret Birliği Başkanı Kazımhan Masimov, Kazakistan Almatı Karasu Belediye Başkanı Askhat Utepov ve Türk Halkları Medeniyet Vakfı Başkanı Ahmet Dağduran’ı Beştepe’deki ofisinde kabul etti. Ata topraklardan kardeşlerini milletin evinde ağırlamaktan çok mutlu olduğunu ve Türkiye-Kazakistan arası ortak faaliyetler kapsamında görüştüklerini dile getiren Topçu, “Kazakistan devleti ve halkı kıyamete kadar, müstakil, bağımsız, refah ve barış içinde yaşasın ve var olsun. Rabbim aynı zamanda Türk-İslam dünyasının aksakalı Nazarbayev’e sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin” temennilerinde bulundu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Topçu, “Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletimizin istiklal ve istikbali uğruna gerçekleştirdiği haklı, meşru ve kutlu mücadelesidir. Kazakistan halkının ve devletinin desteğini ileten kardeşlerime bunun için minnetimizi, şükranımızı ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ankara ile dostluk dünyaya kazandırır”

“40 yıldır terör saldırılarına maruz kalan Türkiye, güneyinde bir uydu terör yapılanmasına asla izin vermeyecektir” diyen Topçu, “ PKK-PYD-DEAŞ gibi terör örgütleriyle verilen mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Artık küresel münafıklık, ikiyüzlü politikalar dönemi sona ermiştir. Yepyeni bir dönem başlamıştır. Yerli ve milli politikalar, Ankara merkezli stratejiler tek çıkış yolumuzdur. Ankara ile dostluk dünyaya kazandırır, düşmanlığı tercih edenlerin kendisi kaybeder” dedi. “Dost ve müttefiklerimizden dost ve müttefikliğin gereğini bekleriz”

Dost ve müttefiklerden dost ve müttefikliğin gereğini beklediklerini vurgulayan Topçu, “Olmadı kendi göbeğimizi kendimiz keser; vatanımızın, vatandaşımızın, komşularımızın ve kardeşlerimizin güvenliğini özgürlüğünü refahını barışını ve toprak bütünlüğünü korumak için gereğini yaparız ve yapıyoruz. Kazakistanlı kardeşlerim gibi medeniyet coğrafyamızda yaşayan 1 milyar 700 milyon kardeşimizin dua ve desteklerinin Türkiye ve Mehmetçiklerimizle olduğunu biliyoruz. Bu dualarla şerefleniyor,tarihi ve ilahi misyonumuzu hatırlayarak daha da güçleniyoruz” açıklamasında bulundu.