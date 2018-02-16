Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye ile dostluğun herkese kazandırdığını belirterek, “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz” dedi.

Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na Tüm Şehitler ve Gaziler Platformundan da destek geldi. Platform üyeleri, cephede bulunan Mehmetçiğe moral için AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ile birlikte 5 otobüs, 200 kişi ve 2 tır gıda yardımı ile sınır hattına gidiyor.

Platform üyeleri, Hacı Bayram Camii’nde kılınan cuma namazı sonrası bir tırı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun katılımıyla sınır ötesine uğurladı. Burada platform adına basın açıklaması yapan Topçu, “Çok önemli bir program için bugün buradayız. Buradaki mesele Allah’a hamdolsun Çanakkale’de olduğu gibi Sakarya’da, Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasında olduğu gibi, 15 Temmuz’da Rizeli Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olduğu gibi, bugün de Afrin’de Kürt, Türkmen, Alevi ve Sünnisi’yle al bayrak altında kıyamete kadar bir ve beraber yaşayarak, kararlı bir büyük Türk milleti olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arkasındayız” ifadelerini kullandı.