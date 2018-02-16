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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 16:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye ile dostluğun herkese kazandırdığını belirterek, “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz” dedi.Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na Tüm Şehitler ve Gaziler Platformundan da destek geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye ile dostluğun herkese kazandırdığını belirterek, “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz” dedi.
Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na Tüm Şehitler ve Gaziler Platformundan da destek geldi. Platform üyeleri, cephede bulunan Mehmetçiğe moral için AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ile birlikte 5 otobüs, 200 kişi ve 2 tır gıda yardımı ile sınır hattına gidiyor.
Platform üyeleri, Hacı Bayram Camii’nde kılınan cuma namazı sonrası bir tırı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun katılımıyla sınır ötesine uğurladı. Burada platform adına basın açıklaması yapan Topçu, “Çok önemli bir program için bugün buradayız. Buradaki mesele Allah’a hamdolsun Çanakkale’de olduğu gibi Sakarya’da, Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasında olduğu gibi, 15 Temmuz’da Rizeli Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olduğu gibi, bugün de Afrin’de Kürt, Türkmen, Alevi ve Sünnisi’yle al bayrak altında kıyamete kadar bir ve beraber yaşayarak, kararlı bir büyük Türk milleti olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arkasındayız” ifadelerini kullandı.

“Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”
Hem bölgeye, hem coğrafyaya hem de dünyaya barışı, güvenliği ve özgürlüğü götürmek için askerlerin orada olduğunu kaydeden Topçu, “Çanakkale ruhu yeniden dirildi. Sakarya artık ayağa kalktı. Orada hedef toprak bütünlüğüdür. Hedef Kürd’ün, Türkmen’in ve Arap’ın insanca barışa, güvenliğe kavuşmasıdır. Bununla ilgili müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz. Müttefikliğin gereğini yapmalarını bekleriz. Çünkü tarihe baktıkları zaman görürler ki ay yıldızla dostluk herkese kazandırır. Müttefiklerimizden Türkiye devletinin PKK’ya, YPG’ye, DEAŞ’a ve FETÖ’ye karşı mücadelede yanımızda olmalarını isteriz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”
5 / 7

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”
6 / 7

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Müttefiklerimizden terörle yandaşlığı bırakıp, ay yıldızla dost olmalarını bekleriz”
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hangi müttefiklerden bahsediyor acaba? Müttefik dediklerinin yaptıkları, gerçek niyetleri, şehitlerimizin kanları yerlerdeyken açık ve örtülü tehditlerle koparttıkları acı tavizler ortadayken hala bu millet masalla avutuluyor. Bu temiz millet bu kadar safmı?Türkiyenin müttefiki, dostu olmadığını, Memedinin zaferlerine rağmen ülkenin geleceğinin beceriksizce ve yanlış hesaplarla karartılmakta olduğunu, koyun yerine konulup,sürekli etinden, kanından, herşeyinden yararlanılan yüce Türk milleti çoktan anladı. Bu kafaları da dünyanın sömürdüğü aç Suriyelileri yıllardırTürk'e besletmeyi de bırakın
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