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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Sandıkların galibi Erdoğan olacaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Millet kararını vermiş, çatlasalar da patlasalar da bütün güvendiklerini yanlarına alsalar da 24 Haziran akşamı açılacak sandıkların galibi Cumhur İttifakı ve cumhurun adamı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Sandıkların galibi Erdoğan olacaktır

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Millet kararını vermiş, çatlasalar da patlasalar da bütün güvendiklerini yanlarına alsalar da 24 Haziran akşamı açılacak sandıkların galibi Cumhur İttifakı ve cumhurun adamı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı eski siyasetçilerden oluşan heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ofisinde kabul etti. Buradaki konuşmasında, Topçu, "Davası, aynı zamanda bir gayesi olanlar için hayatın merkezinde insan ve de inandığı değerler vardır. Siyaset; ilkeler, ülküler ve değerler manzumesi çerçevesinde, insanımızın ve insanlığın mutluluğu, devletin, milletin, vatanın dirliği ve birliği, aynı zamanda da dünyanın selameti için yapılırsa değerlidir. Aksi halde ilkesiz, ülküsüz, kıblesiz, 'ben merkezli' ikbale matuf siyaset usulü ile 'abidik gubidik' siyaset içinde itibarsız bir şekilde; üç vakti bile tamamlama garantinizin olmadığı bir ömürde birde bakarsınız ki siyasetin çöplüğünde yerinizi almışsınız" ifadelerini kullandı.
'MİLLETİMİZİN ŞÜPHELİ BULMASI OLAĞANDIR'
Ayrı siyasi mahalledekilerin nedeni bilinmeden, bir gece vakti bir araya geldiklerini söyleyen Topçu, "Aynı siyasi iklimin mahallesinde ama farklı sokaklarda oturanların, devlet, millet, vatan noktasında 'yar başı' tabir edilen durumlarda siyaseti teferruat görüp bir araya gelmeleri hem görev hem de anlaşılır bir siyasi tavırdır ama birbirine benzemez farklı siyasi iklimlerin, yani siyahla beyaz kadar ayrı iddiası olanlar, ayrı ayrı siyasi mahalledekilerin bir gece vakti abidik gubidik, ilkesiz umdesiz nasıl, niçin ve nedeni tartışmalı, kendilerinin dahi adını koymakta zorlandığı siyasi birlikteliklerini, sarmaş dolaş, şaibeli partnerliklerini milletimizin şüpheli bulması çok olağandır" diye konuştu.
'SİYASET YAPMADAKİ ESAS GAYE RIZA-YI BARİ OLMALI'
Siyaset yapmaktaki asıl gayenin Hakk’ın rızasını kazanmak olduğunun belirten Topçu, şunları kaydetti:
"Siyaset yapmadaki esas gaye 'Rıza-yı Bari'ye muhatap olabilmek olmalıdır. Neticede, siyaset yolu ile insana hizmeti seçenlerin hedefi ebedi yolculuğa çıkarken imam efendinin 'razı mısınız' sorusuna, 'razıyız' cevabını vereceklerin sayısını çoğaltmak olmalıdır. Aklı selimin tespiti şudur: Ordularımız sınır ötesi operasyonda, ülkemize karşı birçok konuda cephe açılmış durumda, devlet-millet istiklal ve istikbal mücadelesi verirken, tam da bu arada birbirine benzemezler 'allem kullem' peşinde. İrfan ve feraset sahibi milletimiz, bu şüpheli gördüğü siyasi senaryoları ve projeleri yerli ve milli görmüyor."
'SANDIKLARIN GALİBİ ERDOĞAN OLACAKTIR'
Açıklamasında, 'Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir' diyen Topçu, "Çarşıda, pazarda, kahvehanedeki halkımızın gördüğü ve tespit ettiği kararı şudur: İçeride, dışarıda kim hangi siyasi kumpasın içinde olursa olsun birbirine benzemezler, hangi proje için hangi çatıların altında ne yaparlarsa yapsınlar, 24 Haziran'da milli irade bu birbirine benzemezlerin ikbali için, kendi geleceklerinin teminatı olan bu siyasi istikrarı bozdurmayacaktır. Millet kararını vermiş, çatlasalar da, patlasalar da bütün güvendiklerini yanlarına alsalar da; 24 Haziran akşamı açılacak sandıkların galibi Cumhur İttifakı ve cumhurun adamı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" diye konuştu.

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