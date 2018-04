Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Seçim kararı 2023 hedeflerimize emin adımlara yürümemizi kolaylaştıracaktır“

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Seçim kararı, 2023 hedeflerimize emin adımlara yürümemizi kolaylaştıracaktır“ dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) öncülüğünde Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde “Cengiz Aytmatov’u Anma Yılı Açılışı” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cengiz Aytmatov’un oğlu Askar Aytmatov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Cunusov, Kırgızistan Kültür Enformasyon ve Turizm Bakanı Sultanbek Cumagulov ile geniş bir öğrenci kitlesi katıldı. Etkinlikte Aytmatov’un piyeslerinden derlenen tiyatro gösterimi de yapıldı.

Cengiz Aytmatov’un sadece Türk İslam dünyasının değil, bütün dünyanın önemli yazarlarından birisi olduğunun altını çizen Topçu, “Cengiz Aytmatov ‘ikinci vatanım’ dediği ülkemizde ve insanımızın gönlünde de muhteşem eserleri ile yaşıyor ve yaşatılmaya devam ediliyor. Cengiz Aytmatov’un eserleri 157’yi aşkın dile çevrilmiş, dünya tarihinde bütün eserleri sinemaya uyarlanmış olan tek yazarımızdır. Aytmatov, aynı zamanda senaryolar kaleme almış bir sinemacıdır. Cengiz Aytmatov, eserleri ve isminin verildiği yüzlerce yerle dünyada hemen hemen her yerde yaşatılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Cengiz Aytmatov’un yazdığı "Cemile" romanını dünyanın en güzel aşk hikayesi olarak niteleyen Topçu, "Cemile adlı eseri vesilesiyle dünyadaki her dilden ve her dinden insanların gönül kapılarını, adı Cengiz olan Kırgız boyundan bir Türk anahtarı ile açabiliyor ve onlara başköşe misafiri olabiliyoruz” dedi.