Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan CHP’ye Afrin tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Ana Muhalefet sözcülerinin, kendilerine sanki birileri tarafından beka mücadelemizi sulandırma, itibarsızlaştırma görevi verilmiş gibi Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gaflet ve dalalet içindeki açıklamaları, üslupları ve tavırları artık büyük Türk milletinin sabrını tüketmiş durumdadır. Ana Muhalefet sözcülerinin siyaset tarzları PKK-PYD/YPG-DEAŞ-FETÖ, ABD ve AB’yi sevindirmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın Zeytin Dalı Harekatı sürecinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin merkezine girmesini fare kapanına girmeye benzetmesi üzerine açıklamada bulundu. Gazetecilerin Kerkük Türkmen Eğitim Merkezi Müdürü Kahtan Vendavi’nin ziyareti sırasında CHP Grup Başkan Vekili’nin Afrin merkezine girilmesiyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Milletimizin yediden yetmişe birlik ve beraberlik içinde desteklediği Zeytin Dalı Harekatı hakkında olumsuz algı oluşturmanın milletimizi değil, bize karşı düşmanlık besleyenleri sevindirir. Mehmetçik, dedelerinin yaptığını 103 yıl sonra, bu defa 77 düvele ve onların piyonlarına karşı yaptı. Afrin’i güney sınırlarımızın Çanakkale’si yaptı. Hem de saat 08.00 ve 18 Mart’ın yıldönümünde. Emperyalistlerin piyon terör devletçikleri ile ucuz enerji koridoru oluşturma ve Doğu Akdeniz’e inme, aynı zamanda Türkiye’yi kuşatma hayallerini kabusa çevirdi. Millet de ümmet de Mehmetçiğe minnettardır. Türkiye terörle mücadele için devlet millet el ele, yediden yetmişe birleşmiş ve bütünleşmiş, Sakarya ayağa kalkmış, ‘Kuvayi Milliye’ ruhu dirilmiştir. Mehmetçiğimiz cephede parmak ısırtan bir operasyon düzenlerken emperyalist baronların vahşi ve Kur’ansız maşaları, alçaklığın her türlüsüyle saldırmaktadır. Bu terör maşalarının, AB’nin ve ABD’nin yanında birde Ana Muhalefet sözcülerinin, kendilerine sanki birileri tarafından beka mücadelemizi sulandırma, itibarsızlaştırma görevi verilmiş gibi Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gaflet ve dalalet içindeki açıklamaları, üslupları ve tavırları artık büyük Türk milletinin sabrını tüketmiş durumdadır. Ana Muhalefet sözcülerinin siyaset tarzları PKK-PYD/YPG-DEAŞ-FETÖ, ABD ve AB’yi sevindirmektedir. Kürdü, Türkmeni, Arapı, kısaca ay yıldızlı al bayrak altında kıyamete kadar yaşama kararındaki 82 milyonun her bir ferdini ise üzmektedir. Asıl önemlisi de şehitlerimize, gazilerimize ve canını ortaya koyan Mehmetçiğimize de büyük nankörlük ve haksızlık yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.