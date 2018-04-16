Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan ‘dilde, fikirde, işte birlik’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Ben inanıyorum ki; Türkçe konuşan devletler, güçlü liderleri, değerli yazarları, kültür insanları ve STK’ları vesilesi ile beraber siyaset, beraber ticaret, beraber turizm, yapma hususunda çok daha fazla yüksek seviyelere ulaşacaklardır. Bu devletler inşallah ortak atamız İsmail Gaspıralı’nın bizlere vasiyet ettiği ‘dilde, fikirde, İşte birlik’ hedefini gerçekleştirmiş olacaklardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Devlet Sanatçısı, yazar Anar Rzayev’in 80. doğum yılı için Ankara’da düzenlenen etkinliğe katıldı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Azerbaycan Yazarlar Birliği (AYB), Türk Edebiyatı Vakfı (TEV) işbirliğinde düzenlenen etkinliğe yazarın aile üyeleri, resmi kurum ve kuruluşlar ile diplomatik misyon temsilcileri, sanat, bilim insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Törendeki konuşmasında Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rzayev’in Azerbaycan’ın yetiştirdiği ziyalı bir edebiyat insanı olduğunu belirten Topçu, “Can Azerbaycanımızın yetiştirdiği, edebiyat dünyasının büyük ismi ve önemli rol modeli Anar Rızayev Bey’in doğumunun 80. yılı kutlama etkinlikleri münasebetiyle bizleri bir araya getiren TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Düsen Kaseinovve ekibine teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çağdaş Türk edebiyatının saygın ve özel kalemi Anar Meelim’e sağlıklı, başarılı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev’e tebrik

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Topçu, “Ben bu vesile can Azerbaycanımızdaki seçim sonuçlarının Azerbaycanımız için hayırlı olmasını diliyorum. Cenap Prezident İlham Aliyev’i bu vesile ile yürekten kutluyor, kendilerine Cenab-ı Hakk’tan başarılarla dolu, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum” dedi. “’Dilde, fikirde, işte birlik’"

Topçu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben inanıyorum ki, Türkçe konuşan devletler, güçlü liderleri, değerli yazarları ve kültür insanları, STK’ları vesilesi ile beraber siyaset, beraber ticaret, beraber turizm, yapma hususunda çok daha fazla yüksek seviyelere ulaşacaklardır. Ve bu devletler inşallah ortak atamız İsmail Gaspıralı’nın bizlere vasiyet ettiği ‘dilde, fikirde, İşte birlik’ hedefini gerçekleştirmiş olacaklardır. İşte o zaman sadece bizim medeniyet coğrafyamızda değil,dünyanın bir tamamı, tarihte bizim atalarımızın söz sahibi olduğu zamanlardaki gibi yeniden güvenliğe, barışa, adalete ve refaha kavuşmuş olacaktır.”