Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel terör örgütü FETÖ’nün kökünü dünyanın her tarafında kazımak noktasında kararlıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ, DHKP-C; bunları girdikleri deliklerde, saklandıkları yerlerde buluyoruz ve tekne kazır gibi kazımaya da devam ediyoruz. Köklerini kurutacağız inşallah" dedi. Makedonya’nın Gostivar kentinde Türkiye Cuymhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Vizyon Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle Nevruz dolayısıyla ’Tüm Renkleriyle Türk Dünyası’ konseri düzenlendi. Konsere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, bazı milletvekilleri ve ülkedeki Türk kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türk dünyasının dört bir yanından gelen sanatçılar, konser ve halk dansları gösterisiyle Gostivarlılara büyük bir şölen sundu.

"Onlar kaçacak biz kovalayacağız"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel terör örgütü FETÖ’nün kökünü dünyanın her tarafında kazımak noktasında kararlıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ, DHKP-C; bunları girdikleri deliklerde, saklandıkları yerlerde buluyoruz ve tekne kazır gibi kazımaya da devam ediyoruz. Köklerini kurutacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Makedonya ilişkilerinin çok eski kökenleri olduğuna değinen Topçu, “Türkiye ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki kadim bağlar, akrabalık, dostluk ve kardeşlik duyguları, üst düzeydeki karşılıklı ziyaretler iki ülke ilişkilerinin artarak devam etmesini sağlamaktadır. İki ülkenin değerli Cumhurbaşkanları ikili ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi için gerekli adımları atmaktadırlar” dedi.

“Halkımızın ve devletimizin güvenliği için yaptıklarımız katbekat haktır”

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarı ve kararlılıkla devam ettirilmekte olan Zeytin Dalı Harekatı’nın gölgelenmeye çalışılmasıyla ilgili de konuşan Topçu, “On binlerce kilometre ötelerdeki ülkelerinin güvenliği için bizim dibimizde işgal ve hukuksuz operasyonlar gerçekleştirenler için yaptıkları ne kadar haksa, meşruiyetinin uluslararası hukuktan, BM’nin 51. maddesinden alan, ülkemiz için, halkımızın ve devletimizin güvenliği için yaptıklarımız katbekat haktır” ifadelerini kullandı.