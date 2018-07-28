Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, papaz Andrew Craig Brunson davası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehdidine ilişkin, "Dostlarımız da düşmanlarımız da tarihe bakarlarsa göreceklerdir ki; büyük medeniyetler kurmuş Türkler ile düşmanlık hiç kimseye kazandırmamıştır." dedi.

Topçu, onursal başkanlığını yaptığı Yerli Düşünce Derneğinin kurban yardım organizasyonu toplantısında konuştu.

Trump'ın, papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki sözlerine değinen Topçu, bunu "müttefiklik hukukunun çiğnenmesi" olarak değerlendirdi.

Dost ve müttefik olarak nitelenen bu ülkelerin yöneticilerinin, vatandaşlarının güvenliği ve refahını ajan, papaz ve terör örgütü yandaşlığıyla riske attıklarını belirten Topçu, bunu bölge ve dünya barışına zarar veren bir siyasi akıl tutulması olarak görüp, şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Topçu, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde Türkiye'nin yaklaşık yüzde 90 katılımla demokrasi dersi verdiğini vurgulayarak, yeni sistemle Türkiye'nin birçok alanda yükselişe geçeceğini dile getirdi. Topçu, şöyle devam etti: