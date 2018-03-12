Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zengin: “Darbelerle siyasal hayatımız tarumar edilmek istendi”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin, "Darbelerle siyasal hayatımız tarumar edilmek istendi” dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Merkezi Konferans Salonu’nda “Türkiye’de Darbeler ve Anayasa” adlı bir konferans düzenlendi. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin, Türkiye siyasal hayatında 1960’la başlayan darbeler sürecinin artık bittiğini söyledi. Türkiye’ye yapılan saldırılara değinen Zengin, “Türkiye siyasal hayatında 1960’la başlayan darbeler süreci artık bitti. Neden bu kadar Türkiye’ye saldırı var? Bu darbelerin hiçbirisi aslında Türkiye’nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmıyor. Belki daha da fazla dışarıdan kaynaklanıyor. FETÖ terör örgütünün de ortaya çıkışı böyleydi zaten. Nihayetinde Türkiye tüm aşamalardan geçtikten sonra bugün geldiğimiz noktada dışarıdan saldırının en büyük sebebi Türkiye’nin dünyaya örneklik teşkil etmesi, dünyanın dayattığı bu sisteme karşı durarak bir şeyi başarmış olmasıdır" dedi.

Zengin, Türkiye’nin çok şanslı bir ülke olduğunu ve hiç sömürge olmadığını belirterek, “Darbelerle siyasal hayatımız tarumar edilmek istendi. Anayasa aracılığıyla Türkiye’nin siyasal hayatı daraltılmak istendi. Ama biz çok şanslıyız. Çünkü daraltılmak istenen çemberi kırmayı başardık. Suriye meselesi, Irak meselesi, Kudüs meselesi, Bosna meselesi bunlar 100 yıllık mesele. Bunlar çözülemediği için 1. Dünya Savaşı oldu. Bunlar çözülemediği için 2. Dünya Savaşı oldu. O gün karar verilemedi. İsmet İnönü bile söyledi, dedi ki; ’Lozan bize 100 yıl kazandıracak.’ Hakikaten de öyle oldu. Bakın biz bugün hala bu kavgayı, bu mücadeleyi veriyoruz. O yüzden bunların hepsi birbirine bağlı” dedi.