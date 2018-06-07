Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz (3)

'MİLLET KIRAATHANELERİ KURACAĞIZ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in ardından geldiği Hatay'da, mitingde vatandaşlara seslendi. Hatay'da yaptığı konuşmada, yeni projesinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millet Kıraathaneleri' açacaklarını söyledi. Erdoğan, "İnşallah yeni bir adım, Millet Kıraathaneleri kuracağız. Bunu Bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak; ruh katacak ruh. 24 saat açık olacak." 'ARAMIZDA BİR FARK VAR, BUNU DA ÖĞREN' CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bay Muharrem, 24 Haziran'da aynı şekilde bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın, onu söyle. Bırakıp gidecek misin, onu söyle. Göreceğiz. Şu ana kadar Bay Muharrem, Bay Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Zaten seçim bildirgelerinde de terörle mücadeleye ilişkin doğru düzgün bir şey bulamazsınız. Malatya'da iftar sofrasında yaptığım konuşma, masadaki bütün arkadaşların ilgisini çekmiş olacak ki alkışladılar. İsmail Metin Paşa da alkışladı. Beyefendi rahatsız olmuş. Bay Muharrem ben İnce değilim ben aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanıyım. Aramızda bir fark var, bunu da öğren. TESK'in iftarını yapıyoruz orada. Sen İsmail Metin Paşamıza o terbiye dışı, edep dışı lafları edemezsin. Onun apoletlerini sökmek senin haddine mi ya. Benim milletim sana sandıktan icazet vermeyecek. Sen ondan sonra bakalım ne yapacaksın. Şöyle arkaya baka baka yola devam edersin." Ufuk AKTUĞ- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
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