HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

'MİLLET KIRAATHANELERİ KURACAĞIZ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in ardından geldiği Hatay'da, mitingde vatandaşlara seslendi.

'MİLLET KIRAATHANELERİ KURACAĞIZ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in ardından geldiği Hatay'da, mitingde vatandaşlara seslendi. Hatay'da yaptığı konuşmada, yeni projesinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millet Kıraathaneleri' açacaklarını söyledi. Erdoğan, "İnşallah yeni bir adım, Millet Kıraathaneleri kuracağız. Bunu Bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak; ruh katacak ruh. 24 saat açık olacak." 'ARAMIZDA BİR FARK VAR, BUNU DA ÖĞREN' CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bay Muharrem, 24 Haziran'da aynı şekilde bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın, onu söyle. Bırakıp gidecek misin, onu söyle. Göreceğiz. Şu ana kadar Bay Muharrem, Bay Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Zaten seçim bildirgelerinde de terörle mücadeleye ilişkin doğru düzgün bir şey bulamazsınız. Malatya'da iftar sofrasında yaptığım konuşma, masadaki bütün arkadaşların ilgisini çekmiş olacak ki alkışladılar. İsmail Metin Paşa da alkışladı. Beyefendi rahatsız olmuş. Bay Muharrem ben İnce değilim ben aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanıyım. Aramızda bir fark var, bunu da öğren. TESK'in iftarını yapıyoruz orada. Sen İsmail Metin Paşamıza o terbiye dışı, edep dışı lafları edemezsin. Onun apoletlerini sökmek senin haddine mi ya. Benim milletim sana sandıktan icazet vermeyecek. Sen ondan sonra bakalım ne yapacaksın. Şöyle arkaya baka baka yola devam edersin." Ufuk AKTUĞ- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
İlçe başkanının ismini unutması Bakan Özlü'yü gülümsettiİlçe başkanının ismini unutması Bakan Özlü'yü gülümsetti
İnce: Erdoğan beni seçkinci, elitist, halktan uzak gösteriyor/ Ek fotoğraflarİnce: Erdoğan beni seçkinci, elitist, halktan uzak gösteriyor/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.