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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 14:26 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, son 16 yılda kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz

Mustafa ERCAN-İbrahim MAŞE-Akif ÖZDEMİR- Eser PAZARBAŞI/MERSİN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, son 16 yılda kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan çalıştıklarını söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnceyi de eleştiren Erdoğan, "Kafasına bir kasket takmış, milletimi kandıracağını sanıyor. Benim milletim şekle bakmıyor, icraata bakıyor" dedi.
​Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Devlet Hastanesi ve Kazanlı Turizm Bölgesi'nin temel atma törenine katıldı. Yarenlik Alanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizzat takip ettiği katrilyon liralık yatırımla hayata geçirilecek olan Kazanlı Turizm Bölgesi'nin yeni Belek olacağını kaydetti. 8 bin yatak kapasiteli olan Kazanlı Turizm Bölgesi'nin bölge için bir kırılma noktası olacağını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 16 yılda ülkemizde çok büyük yatırımlar yaptık, kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan çalışıyoruz. Ekonomimizi 3,5 kat büyüterek, ihracatımızı 36 milyar dolardan 162 milyar dolara çıkarttık. Milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkartarak ülkemizi devler ligine çıkarttık" dedi.
'MİLLETİ KANDIRACAĞINI ZANNEDİYOR'
'Bay İnce' diye hitap ettiği CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geometrik olarak söylüyorum. Bay İnce sarayı yıkacakmış. Senin genel başkanın da söyledi, sonra kuzu kuzu geldi. Sen oraya gelemeyeceksin. Bu akşam o sarayda 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. Sonra da garip gurebayı ağırlayacağız. Muhtarlarımızla Türkiye'ye mesaj vereceğiz. Tek adamların değil, muhtarların ağırlandığı mekanlardır. Biz gittiğimiz her yerde, yaptıklarımızı ya da yapacaklarımızı anlatıyoruz. Diğerleri bizim projelerimizi engelleyeceklerini söylüyor. Diğerleri, sağlık sigortasından 18 yaş altının ücretsiz yararlandığından haberi yok. 18 yaş altı ücretsiz yararlanıyor sağlıktan Bay Muharrem. Mekatronik mühendisliği açacağım diyor. Biz zaten bu bölümleri yıllar önce açtık Bay İnce. Bu bölümleri bitirip çalışan mühendislerimiz zaten var. Onlar Türkiye'yi hala kendi bıraktıkları yerde zannediyor. Dışarı çıkmadıkları, vatandaşın kapısını çalmadıkları için Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bilmiyorlar. Kafasına bir kasket takmış, milletimi kandıracağını sanıyor. Senin icraatın nedir ? Benim milletim şekle bakmıyor, icraata bakıyor."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz

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