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Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Mart’ta Ordu’ya geliyor

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 10:45 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Mart Cumartesi günü il kongresine katılmak üzere Ordu’ya geleceğini açıkladı.AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, il kongresine hazırlık kapsamında ilk olarak ilçe kongrelerini tamamlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Mart’ta Ordu’ya geliyor

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Mart Cumartesi günü il kongresine katılmak üzere Ordu’ya geleceğini açıkladı.
AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, il kongresine hazırlık kapsamında ilk olarak ilçe kongrelerini tamamlayacaklarını belirtti. Daha önce Kabadüz, Akkuş ve Çatalpınar kongrelerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Milletvekili Çanak, 21 Şubat’ta Gülyalı ve Ulubey, 22 Şubat’ta Gölköy, Mesudiye, 23 Şubat’ta Aybastı, Kabataş, 24 Şubat’ta Altınordu, Fatsa, 25 Şubat’ta Ünye, Perşembe, 26 Şubat’ta İkizce, Çaybaşı, 27 Şubat’ta Kumru, Korgan, 28 Şubat’ta Gürgentepe ve Çamaş kongrelerinin yapılacağını belirtti.
İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongresinin hazırlıklarına başlayacaklarını ifade eden Milletvekili Çanak, Uğur Çelenk’in başkanlığında tek aday ile yapılacak il kongresine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 Mart günü Ordu’ya geleceğini, Durugöl Recep Kara Spor Salonu’nda yapılacak il kongresine katılacağını, aynı gün Ordulularla bir araya gelerek hasret gidereceğini belirten Çanak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ordu’ya ayrı bir önem ve sevgi gösterdiğini söyledi.
Milletvekili Çanak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Ordu’ya yaptığı sık ziyaretlerle Ordu’ya ve Ordululara verdiği önemi bir kez daha gösterecektir. 17 Mart’ta gerçekleştirilecek İl kongremizi şereflendirmesi Cumhurbaşkanımız son 16 yılda Ordu’ya 15. gelişi olacaktır. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde Ordu’ya gerçekleştirilen yatırımlarda büyük emek ve özveri göstermiştir. Ordulu hemşehrilerimiz de hemen her seçimde ona olan sevgisini ve desteğini esirgememiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişini heyecanla bekliyoruz. Her türlü hazırlığı en ince detayına kadar düşünerek yapacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Mart’ta Ordu’ya geliyor

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