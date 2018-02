Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 için partilileri uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu partinin çatısı altında siyaset yapan her arkadaşımızın vizyonu tüm Türkiye’yi, bölgemizi, dünyayı içine alacak genişlikte ve zenginlikte olmak durumundadır. Aksi taktirde başka kimi partilerde şahit olduğumuz üzere kısır çekişmelerin, incitici kavgaların, sinsi ayak oyunlarının arasında kaybolup gideriz. Her kim AK Parti’yi böyle bir kısır döngünün içine sokmaya kalkarsa, bu yönde bir çaba içine girerse önce şahsımı karşısında bulur” dedi.

AK Parti Genel Merkezi’nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 mahalli seçimleri öncesinde partilileri uyararak, 2019 seçimlerine yönelik getirilen yeniliklere ilişkin bilgi verdi. 2019 seçimlerinin herhangi bir seçim olmadığını söyleyen Erdoğan, “Her şeyden önce 2019 seçimleri ile Türkiye yepyeni bir yönetim sistemine geçecektir. Her ne kadar yeni yönetim sistemi cumhurbaşkanlığı ve Meclis çalışmaları ile doğrudan ilişkiliyse de mahalli idareleri de bunun dışında görmemek gerekir. Çünkü her seçim diğerini etkiler. 2019 Mart’ında yapılacak mahalli idareler seçiminde alacağımız netice, Kasım ayındaki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine de belli bir oranda yansıyacaktır. Bunun için şimdiden mahalli idareler seçimindeki hedefi de en az yüzde 50’nin üzeri olarak görmeliyiz” diye konuştu.