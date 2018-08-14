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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 hedeflerimize ulaştığımızda kişi başına düşen milli gelirimizi iki katından fazla artıracağımız için her vatandaşımız iki kat daha zengin hale gelecektir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 hedeflerimize ulaştığımızda kişi başına düşen milli gelirimizi iki katından fazla artıracağımız için her vatandaşımız iki kat daha zengin hale gelecektir."


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