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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2348 terörist etkisiz hale getirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 22:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'de mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2348 olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2348 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita ortak basın toplantısında konuştu. Afrin harekatına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristler temizlenene kadar mücadelemiz sürecek. Afrin’de 2 bin 348 terörist etkisiz hale getirildi. Biz sadece ülkemizi hedef alan değil tüm terör örgütlerine karşıyız" dedi. Batı'nın terör karşısında vurdum duymazlığını tüm dünyanın izlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama ne yaptıkları önemli. Suriye'de terör örgütleri ile mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Mali ile bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanı ile oldukça faydalı istişare yaptık. Barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldık. Biliyorum ki Mali terörden çok çile çekti. Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz, iyi biliriz.

TERÖRÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR

Mali'nin toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını çizmek istiyorum. Terör ile mücadelede Malili kardeşlerimizin yanındayız. Terörün dini, dili, kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ve etnik kimlik ile özdeş hale getiriyorsa o terörün ekmeğine yağ sürüyor demektir.

TÜM DÜNYA İZLİYOR

Batı'nın terör karşısında vurdum duymazlığını tüm dünya izliyor. Ama ne yaptıkları önemli. Suriye'de terör örgütleri ile mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak süre 120 şehidimiz var.

2348 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son aldığım haberler de 2 bin 348 teröristi etkisiz hale getirdik. Tüm terörsitleri bu bölgeden temizleyene kadar bu operasyonu sürdüreceğiz. Şehitlerimiz şüphesiz oluyor, canımız da yanıyor.

Terörizme karşı samimi bir mücadele verilecekse tüm ülkelerin aynı tutumu benimsemesi gerekir. Sayın cumhurbaşkanı ile ele aldığımız bir diğer konu askeri alanda iş birliğimiz olmuştur. Biz sadece ülkemizi hedef alan değil tüm terör örgütlerine karşıyız

Geldiğimden itibaren bir şey dikkatimi çok çekti. Ulaşımdaki sıkıntı. Toplu taşıma burada yok. Kendisiyle de konuştum bizde yok dediler. Burada metrobüs sistemine girmeye nasıl bakarsınız diye söyledim. Ben bunu İstanbul'da gördüm çok beğendim dediler. Biz Türkiye'deki firmalar ile konuşarak irtibatı kurduk. Burada böyle bir projeye girecekler.

Toplu taşım sistemi özellikle Mali'yi çok çok rahatlatacak. Bu arada şahsıma devler nişanı taktim etmeleri de beni çok onurlandırdı. Bunu milletim adına ben de kabul ediyorum.

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erdoğan Mali Afrin şehit

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
SEN DÜNYANIN EN BÜYÜK LİDERİSİN CUMHURBAŞKANIM. ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN.
adamsın reis
Bop eş başkanı KANDIRILDIM deyip geçiyor.. karı koca milletin parası ile gezmelerde çürük olanlar gemicik yuzduruyor bedelli damat ferit devleti yönetiyor vatan evlatları bedel ödüyor.. şehitlerimizin ruhu şad olsun.. TÜRK Milletinin başı sağ olsun....
PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayan kimdir??? Fetosa her istediğini veren kozmik odadaki bilgileri cia veren kimdir??? Barzani ile diyarbakirda megri megri halay çekenler pacavrasini Ankara'ya asanlar kimdir??? Boynunda yahudi madalyası taşıyan kimdir??? Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan kimdir???
anayasa yıkılmış.anayasa mahkemesi kararları çiğnenmiş.halkın oyu ile seçilen başbakan arkasına bi tekme vurularak bir gecede başbakanlıktan atılmış.belediye başkanı ağlatılarak ve ailesi tehdit edilerek istifa ettirilmiş.milli irade ayaklar altına alınmış.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.diktatör basını oluşturularak,dikta yayınlarına başlatılmış.milletin malı gasp edilmiş.milletin vekilleri hapsedilmiş.zarrab hırsız çetesine çuvalla rüşvet vermiş.rüşveti soruşturacak türk yargısı bulunamamış.khk ile 200 bin kişi adaletsiz işten atılmış.adalete erişim engellenmiş.her yer zulüm .
dünya artık şunu anlamalı eğer bir ülkede silah kullanılarak bir şeyler değiştirmeye çalışılıyorsa bu terör dür o kişileri benim ülkemde suç işlemediler bana göre terörist değiller diyemezsiniz bu yanlızca kendi ülkenizde düzeni değiştirmek isteyen kişilere silah kullanmasına teşvik eder dünya bunu anlamalı büyük devlet yada küçük devlet diye bir şeyde terör karşısında bir şey yapamaz büyük devlette büyük saldırılar yapılır küçük devletlerdede küçük saldırılar yapılır terör her ülkenin gücüne göre olur dünya önce terör ün ne olduğunu belirlemelidir senelerdir pkk suçsuz dendi halada devam edi
ediliyor ama Almanya nın bir partisi desteklediğini açıkladı ve bir iki gün içerisinde parti binasına saldırıldı terörist masaya konuşmak için oturmaz şartlarını kabul ettirmek için oturur bunun içinde masaya silah koyar ve kaldırmaz ya şartlarını kabul edersiniz yada o silahlı terör eylemleri devam eder başka bir şeyden anlamazlar en basiti pkk ve pyd terör saldırılarına okadar alışmışlar ki yerleşik düzende saldırılarda bocalıyorlar ve büyük kayıplar veriyorlar ABD ne yaparsa yapsın bu iki örgütü düzeltemez ya bir birlerini yok edecekler yada sonunda Türkiye onları yok edecek daha kendi aro
EVET..İBRET VE HAYRETLE İZLENİYORSUNUZZ...?!!..BU KADAR KANDIRILAN AZ BULUNUR !?
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