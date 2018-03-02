Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2348 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita ortak basın toplantısında konuştu. Afrin harekatına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristler temizlenene kadar mücadelemiz sürecek. Afrin’de 2 bin 348 terörist etkisiz hale getirildi. Biz sadece ülkemizi hedef alan değil tüm terör örgütlerine karşıyız" dedi. Batı'nın terör karşısında vurdum duymazlığını tüm dünyanın izlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama ne yaptıkları önemli. Suriye'de terör örgütleri ile mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Mali ile bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanı ile oldukça faydalı istişare yaptık. Barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldık. Biliyorum ki Mali terörden çok çile çekti. Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz, iyi biliriz.
TERÖRÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR
Mali'nin toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını çizmek istiyorum. Terör ile mücadelede Malili kardeşlerimizin yanındayız. Terörün dini, dili, kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ve etnik kimlik ile özdeş hale getiriyorsa o terörün ekmeğine yağ sürüyor demektir.
TÜM DÜNYA İZLİYOR
Batı'nın terör karşısında vurdum duymazlığını tüm dünya izliyor. Ama ne yaptıkları önemli. Suriye'de terör örgütleri ile mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak süre 120 şehidimiz var.
2348 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son aldığım haberler de 2 bin 348 teröristi etkisiz hale getirdik. Tüm terörsitleri bu bölgeden temizleyene kadar bu operasyonu sürdüreceğiz. Şehitlerimiz şüphesiz oluyor, canımız da yanıyor.
Terörizme karşı samimi bir mücadele verilecekse tüm ülkelerin aynı tutumu benimsemesi gerekir. Sayın cumhurbaşkanı ile ele aldığımız bir diğer konu askeri alanda iş birliğimiz olmuştur. Biz sadece ülkemizi hedef alan değil tüm terör örgütlerine karşıyız
Geldiğimden itibaren bir şey dikkatimi çok çekti. Ulaşımdaki sıkıntı. Toplu taşıma burada yok. Kendisiyle de konuştum bizde yok dediler. Burada metrobüs sistemine girmeye nasıl bakarsınız diye söyledim. Ben bunu İstanbul'da gördüm çok beğendim dediler. Biz Türkiye'deki firmalar ile konuşarak irtibatı kurduk. Burada böyle bir projeye girecekler.
Toplu taşım sistemi özellikle Mali'yi çok çok rahatlatacak. Bu arada şahsıma devler nişanı taktim etmeleri de beni çok onurlandırdı. Bunu milletim adına ben de kabul ediyorum.
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