Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2348 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita ortak basın toplantısında konuştu. Afrin harekatına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristler temizlenene kadar mücadelemiz sürecek. Afrin’de 2 bin 348 terörist etkisiz hale getirildi. Biz sadece ülkemizi hedef alan değil tüm terör örgütlerine karşıyız" dedi. Batı'nın terör karşısında vurdum duymazlığını tüm dünyanın izlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama ne yaptıkları önemli. Suriye'de terör örgütleri ile mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Mali ile bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanı ile oldukça faydalı istişare yaptık. Barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldık. Biliyorum ki Mali terörden çok çile çekti. Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz, iyi biliriz.

TERÖRÜN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR



Mali'nin toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını çizmek istiyorum. Terör ile mücadelede Malili kardeşlerimizin yanındayız. Terörün dini, dili, kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ve etnik kimlik ile özdeş hale getiriyorsa o terörün ekmeğine yağ sürüyor demektir.