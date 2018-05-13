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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran seçimleri, ülkemizin önünde yeni bir dönemin açılacağı çok kritik seçimlerdir. Bu seçimin sonucuna göre ülkemiz ya 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü demokrasi ve kalkınma hamlesini devam ettirecek ya da çetin mücadeleler so

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 23:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran seçimleri, ülkemizin önünde yeni bir dönemin açılacağı çok kritik seçimlerdir. Bu seçimin sonucuna göre ülkemiz ya 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü demokrasi ve kalkınma hamlesini devam ettirecek ya da çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği pek çok kazanımı heba olup gidecektir."


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