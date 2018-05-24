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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız."


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