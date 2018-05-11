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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran'da milletim tekrar inşallah 'yola devam' dediği anda bu faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söyleyeyim."

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 15:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran'da milletim tekrar inşallah 'yola devam' dediği anda bu faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söyleyeyim."


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