Zeytin Dalı Harekatı’nda gelinen son noktayı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. Artık ne yaparlarsa yapsınlar kaçacaklar, kovalayacağız. Kaçtı, bırak yok. Sonuna kadar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Pendik 6’ncı Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu. Zeytin Dalı Harekatı’nda gelinen son noktayı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. İçeride biraz kafalarını göstermeye başladılar. Güvenlik korucularımızdan bazı kardeşlerimizi şehit ettiler. Hemen sağ olsun Mehmetimiz kovalamaya başladı ve 5 tanesini etkisiz hale getirdi. 4 tanesini de bir mağarada sıkıştırdılar şu an. Mağara çok derin, çatışma devam ediyor. Artık ne yaparlarsa yapsınlar kaçacaklar, kovalayacağız. Kaçtı, bırak yok. Sonuna kadar” dedi.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı
Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı
Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor
Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı
Sütyen takmayı sevmiyorlar
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama
Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum