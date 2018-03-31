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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 bin 821 terörist etkisiz hale getirildi" (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı’nda gelinen son noktayı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler.

Zeytin Dalı Harekatı’nda gelinen son noktayı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. Artık ne yaparlarsa yapsınlar kaçacaklar, kovalayacağız. Kaçtı, bırak yok. Sonuna kadar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Pendik 6’ncı Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu. Zeytin Dalı Harekatı’nda gelinen son noktayı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3 bin 821 teröristi etkisiz hale getirmişler. İçeride biraz kafalarını göstermeye başladılar. Güvenlik korucularımızdan bazı kardeşlerimizi şehit ettiler. Hemen sağ olsun Mehmetimiz kovalamaya başladı ve 5 tanesini etkisiz hale getirdi. 4 tanesini de bir mağarada sıkıştırdılar şu an. Mağara çok derin, çatışma devam ediyor. Artık ne yaparlarsa yapsınlar kaçacaklar, kovalayacağız. Kaçtı, bırak yok. Sonuna kadar” dedi.

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