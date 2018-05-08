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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

"(Muharrem İnce'nin randevu talebi) Randevu noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Partide kendisine bir randevu verebiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine ilişkin, "Randevu noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Partide kendisine bir randevu verebiliriz." dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında, gazetecilerin, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine ilişkin sorusunu yanıtladı.

"Talepte bulundular. Benim yani randevu noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Partide kendisine bir randevu verebiliriz." diyen Erdoğan, randevu tarihinin ise belli olmadığını kaydetti.

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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Randevu

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