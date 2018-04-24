Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 Mayıs’ta meydanda kimlerin olacağı ortaya çıkacak. Dolayısıyla çıkanları göreceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Kim çıkacak da, kime göre bizim böyle bir derdimiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Senaryo var, bu hafta göreceğiz" sözlerinin sorulması üzerine, "Üç dört kişi orada vardı. 15’i oraya geldi ama hiçbiri de gidip oraya (İYİ Parti sıraları) oturmadı. Bu nasıl senaryo? Madem geçmişler İYİ Parti’ye, neden İYİ Parti sıralarında oturmuyorlar" dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı AK Parti-MHP milletvekillerinin transfer olacağına ilişkin iddiaları hakkında, "Siz değerlendirin" cevabını verdi. Erdoğan şöyle konuştu:

"5 Mayıs’ta meydanda kimlerin olacağı ortaya çıkacak. Dolayısıyla çıkanları göreceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Kim çıkacak da, kime göre bizim böyle bir derdimiz yok. Biz her şeyimizi, senaryomuzu kendimiz belirleriz. Karşımızdakiler bize göre kendilerini ayarlasınlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül görüşmesini ise bilmediğini ifade etti.