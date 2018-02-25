Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin DEAŞ’lının sınır dışı edildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 bin DEAŞ’lının geldiği ülkeye sınır dışı edildiğini belirterek, "Eğer biz terör örgütlerine zihni iğfal edilmiş 3, 5 çapulcunun silahlı macera alanları olarak bakarsak yanılırız. Terör örgütleri küresel güç mücadelesinin en alçak, en ahlaksız, en çirkin araçlarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 6. Gaziantep İl Olağan Genel Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Gaziantep’in en fazla oy alan ilk 10 ile girmesi hedefini koydu. Gaziantep’in ülkenin ve bölgenin en önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Kardeşlerim, Türkiye’nin sıkıntıları konusunda biz en iyi Gazianteplilerle dertleşiriz. Çünkü Türkiye’nin hangi meselesi varsa, bir ucunda Gaziantep bulunur. Antep 7 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 5 milyar doları aşan ithalatı, yani 12 milyar doları bulan dış ticaret hacmi ile bir ekonomi devi. Kişi başına düşen dış ticaret rakamında bölgesinin lideri. Türkiye’nin 5. büyük şehri olarak Gaziantep’i hesaba katmayan hiçbir ekonomik programın başarı şansı olamaz" dedi.

Gençlerin Afrin tezahüratı üzerine Erdoğan, sefer görev emri gelmesi halinde Afrin’e gidileceğini ifade ederek, "Gençler, ihtiyaç olduğu anda, emir komuta zinciri içerisinde sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız. Sizler 15 Temmuz’da genel başkanınızın, cumhurbaşkanınızın çağrısına uyarak meydanlara, caddelere, sokaklara dökülmediniz mi? Bu FETÖ’cülere meydanları dar etmediniz mi? Gerçi 251 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz oldu ama FETÖ’cüler hedeflerine ulaşamadı. Onlara her taraf dar edildi. Şimdi de aynı şekilde elhamdülillah 2 bin 21 terörist bugün etkisiz hale gelmiş durumda" dedi.

“140 bin Suriyeli geri döndü”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 140 bin Suriyeli’nin ülkesine geri döndüğünü hatırlatarak, "Fırat Kalkanı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgeye 140 bine yakın Suriyeli kardeşimiz geri dönerek, kendi topraklarında hayatlarını sürdürmeye başladılar. Afrin harekatında da aynı şekilde bölgedeki kardeşlerimiz, tekrar kendi topraklarına kendi evlerine dönmek suretiyle bu mülteci hayatına son vermiş olacaklar. Bugün 37. gününe giren harekatın başarı ile tamamlanmasının ardından birkaç yüz bin Suriyeli kardeşimizin geriye döneceğini umuyoruz. İnşallah biz Menbiç ve diğer bölgelerde huzuru ve güveni sağladıkça Suriyeli kardeşlerimizin tamamı evlerine, yurtlarına geri dönerek vatan hasretinden kurtulacaklar" diye konuştu. "Dünyaya insanlık dersi verdiniz"

Erdoğan, komşu ülkelerle yaşanan problemlerin Gaziantep’e yansımaları olduğunu belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen bölge insanının dünyaya insanlık dersi verdiğini kaydetti. Erdoğan, "Şuanda Gaziantep misafir ettiği 500 bin sığınmacı ile Suriye’deki krizleri iliklerine kadar yaşayan bir şehir. Yıllardır süren kriz süresince Suriyeli muhacir kardeşlerimize ensar olan Gazianteplilere şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu asil duruşumuzla sadece kardeşlik ve komşuluk hukukunun gereğini yerine getirmekte kalmadınız, tüm dünyada tarih boyunca unutulmayacak bir insanlık dersi verdiniz” dedi.

"Terörün başını her gün eziyoruz"

Erdoğan, Gaziantep’in terör örgütlerinden en büyük zararı gören şehirler arasında olduğunu vurgulayarak, "Diğer taraftan PKK’sından DEAŞ’ına ve FETÖ’süne kadar terör örgütleri eyleme geçtiklerinde Gaziantep de en büyük zararı gören şehirlerimizden biri oldu. Allah’ın izniyle PKK’nın başını hem topraklarımız içerisinde hem de Kuzey Irak’ta her gün eziyoruz. Ve ezeceğiz. Suriye’de PYD ismi ile kendisine zemin arayan bölücü örgütü orada da tamamen yok edene kadar durmayacak, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. “6 bin DEAŞlı sınır dışı edildi”

Erdoğan, DEAŞ terör örgütüne ait 60 bin kişilik listeyi Batılı ve komşu ülkelere verdiklerini, 6 bin kişinin de sınır dışı edildiğini kaydederek, "DEAŞ denilen İslam ve Müslüman düşmanı örgütte artık tamamen ortadan kalkma noktasına gelmiştir. Yıllarca kendi ülkelerinde ne kadar psikopat varsa hepsini örtülü bir şekilde teşvik edilip, DEAŞ saflarında savaşmaya bölgemize geldiler. Kardeşlerimizin ve bizim başımıza bela olan bu katil sürüsünün en azından bir kısmı şimdi geldikleri yere geri döndüler. Biz 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere bildirdik. 6 bin kişiyi de bizzat kendimiz sınır dışı ederek, geldikleri ülkelere iade ettik. Yıllardır ikazlarımızı kulak ardı edip sınırlarından çıkışları bilerek kontrol etmeyenler, artık bu kişilerle varsın kendileri uğraşsınlar" ifadelerini kullandı.

“FETÖ darmadağın olmuş vaziyette”

FETÖ ile mücadelenin de sürdüğünü hatırlatan Erdoğan, "FETÖ derseniz zaten darmadağın olmuş vaziyetteler. Davalar yavaş yavaş neticelenmeye başlanmış. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet ve yüklü cezalarla bedel ödüyorlar, ödeyecekler. Elbette sağ solda kalmış artıkları olabilir ama onlar da yakayı ele vermekten kurtulamayacaklar. Devletimiz de, milletimiz de bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. FETÖ ile mücadelede gelinen noktadan geriye dönüş asla söz konusu değildir, bundan sonrası zaman işidir, süreç işidir. Gaziantep, Türkiye’nin sadece sıkıntılarının değil, imkanlarının da en büyük ortağıdır” diye konuştu. Gaziantep’e Cuma Camii

Erdoğan, Gaziantep’te yıkılacak eski stadın yerine yapımı planlanan Cuma Cami projesi ile ilgili çatlak sesler olduğunu söyleyerek, "Konutların hepsi tamam, eski stat şuanda devre dışı. Yeni stadı yaptık, modern bir stat. Buraya bir Cuma Camii yapalım istedik. Duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, aynı şekilde valiye de gerekli talimatı tekrar vereceğim. Belediye başkanı burada. Camiyi yapacak hayırsever de burada. Çok açık, net söylüyorum. Kim olursa olsun hiçbirini kafaya takmayın, Cuma Camii bu milletindir. Hayırseverimiz var. Dolayısıyla hiç kimse bunu engelleyemez. Bu ülke hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde STK’nın şöyle sesi çıkmış, yok böyle çıkmış. Bu çatlak seslere biz alıştık. Bizim işimiz var. Bu yolda inançla, azimle yürüyeceğiz. Yürüyoruz. Bunu kimse engelleyemez. Evet bu projelerin son halini görmek isterim. Son halini görüp hemen adımı atalım. Temeli atıp, süratle işi başlatalım" dedi.

Kılıçdaroğlu’na destek göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da tarım destekleri konusunda gönderme yaparak, "Çiftçilerimize geçtiğimiz 15 yılda verdiğimiz tarımsal destek ne biliyor musun? Hani Kılıçdaroğlu bir şeyler diyor ya, çiftçiye destek olmuyor, şöyle böyle diyor ya. Eline diline dursun ya. Ben hep söylüyorum ama yine söyleyeyim. Gaziantep’i söyleyeyim. 1.3 milyar TL, yani eski parayla 1.3 katrilyon. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakikati söylemez. Çok hizmet yaptık ki anlata anlata bitiremiyoruz. Bütün hizmetlerin amacı üretmek, istihdam, zenginleşmesini, ülkemize daha çok katkıda bulunmasını temin etmek için" ifadelerini kullandı. “Bu millet şehadete aç”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep’in örnek bir bölge olduğunu belirterek, bu ülke insanının ise şehadete koşarak gidecek kadar aç bir millet olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Tarih boyunca bölgesinin parlayan yıldızı olan Antep, yönetimi, ticareti, cömertliği ile, irfanı ile öncü ve örnek bir bölgedir. Ülkemizin her köşesinden aldığımız destekle, güçle, moralle hedeflerimiz doğrultusunda kararla ilerliyoruz. Uzun yıllar süren terörle mücadele döneminde çok şehit verdik. Hain darbe girişiminde verdiğimiz şehitler var, Fırat Kalkanı ve şimdi de Zeytin Dalı Harekatı’nda verdiğimiz şehitler var. Bin yıldır olduğu gibi bugün de şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde daha da önemlisi şehitliği ve gaziliği göze almış topyekün bir milletin varlığı sayesinde ayakta duruyoruz. Biz şehadete koşan bir milletiz. Şehadete bu millet açtır, aç. Bu milletin şehitleri ölü müdürler. Bu milletimiz şehitlerine ve gazilerine sahip çıkıyor. Evet bizim şehitlerimiz işte böyle geliyor. Hak katında cenneti, milletimizin gönlünde de ebedi yerini böyle alır” dedi.