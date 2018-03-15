Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7101 Sayılı Kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.