Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7103 sayılı Kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7103 sayılı Kanunu onayladı.

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.