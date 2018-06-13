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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı, biz 16 yılda yaklaşık 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı, biz 16 yılda yaklaşık 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık."


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