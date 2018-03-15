HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Liderler Zirvesi’ne katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 16:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart tarihinde Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Varna’ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart tarihinde Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Varna’ya gidecek.

Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
Böyle evlat olmaz olsun!Böyle evlat olmaz olsun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.