Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle tarihi Evksinograd Rezidansı’nda görüşecek

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) zirvesi, Bulgaristan’daki tarihi Evksinograd Rezidansı’nda gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varna Zirvesi’nde AB liderleriyle tarihi Evksinograd Rezidansı’nda buluşacak. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelecek.
Temelleri 15 Ağustos 1882 yılında Alman asıllı Bulgar Prensi Aleksandır Batenberg tarafından atılan ve o tarihten bu yana Bulgaristan’da devlet yöneticilerinin en önemli sayfiye yeri haline gelen Evksinograd, Karadeniz sahilinde bulunuyor ve Fransız Rönesans şatolarını andırıyor. 900 dönüm bir alana yayılan Evksinograd, dünyada az rastlanan çiçek seraları, Fransız bahçesi, İngiliz parkı, şarap mahzeni, spor merkezi, poliklinik ve çok sayıda yazlık evi bünyesinde barındırıyor. 1944-1990 yılları arasında ülkeyi yöneten totaliter baskıcı Komünist Partisi lideri Todor Jivkov’un da tatil yeri olan Evksinograd Rezidansı, Bulgar yöneticilerinin halktan uzak tatil yeriydi.
Ülkeyi yönetenlerin tatil amaçlı kullandığı Evksinograd, Bulgaristan’ın prenslik yönetiminden günümüze kadar ülkeyi ziyaret eden yabancı devlet adamlarını da ağırlamaya devam ediyor.
Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye: Geri adım atmayız
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!
AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Hostese 'yanlış servis' dayağı
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
Bu kare alışkın olduğunuzdan çok başka
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum