Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AB üyeliği stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Niyetini, gayesini, ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye’nin AB’de saygın eşit tam üye olarak hak ettiği yeri almasına mani olmalarına izin vermeyeceğiz. AB ile birlikte çalıştığımızda ne denli verimli sonuçlar çıktığını 2016 göç mutabakatı gözler önüne sermiştir. Türkiye’nin çabaları Ege’nin bir mülteci kabristanına dönüşmesine mani olmuştur" dedi.

Türkiye -AB zirvesine katılmak üzere Varna’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı: "Varna ziyaretini AB komisyonu ve konseyi başkanları sayın Jean-Claude Junker ve sayın Donald Tusk’un ortak davetlerine icabetle gerçekleştiriyoruz. Bulgaristan başbakanı ev sahipliğinde yapacağımız bu liderler toplantısının hayırlı olması en önemli temennimiz. Sayın Tusk ve sayın Junker ile son olarak geçtiğimiz mayısta bir araya gelmiştik. Brüksel’de yaptığımız toplantı gayet verimli geçmişti. İnşallah Varna’daki liderler buluşması bunun daha ileri taşınmasına fırsat olur. Bu zirve Türkiye olarak AB tarafı ile Kasım 2015’den beri 5. kez bir araya gelmemizi sağlayacak. Sayın Borisov’a zirve sürecindeki kritik rol için ayrıca teşekkür ediyorum. Zirve öncesinde Borisov ile yapacağımız görüşmede ikili ilişkilerimizdeki ilerlemeleri ele almayı ön görüyoruz. Ticari, ekonomi alanlarında mevcut işbirliğimizi nasıl derinleştirebileceğimizi değerlendireceğiz. Türkiye’nin Bulgaristan ile diyaloğu ne kadar sağlam olursa tüm balkan coğrafyası bundan istifade edecektir."

"AB üyeliği stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor"

AB ile görüşmelerin sürdürüleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB ile köklü ilişkilerimiz var. İktidarlarımız döneminde Türkiye AB münasebetleri hiç olmadığı kadar gelişmiştir. Türkiye’nin AB’ye tam üyelik yolcuğu en büyük mesafeyi dönemimizde almıştır. Zaman zaman gerilimi arttığı siyasi engellemeler nedeniyle tıkanıkların yaşandığı dönemleri birlikte gördük. Tamamen teknik bir boyut olarak ele alınması gereken fasıllar konusuna nasıl siyasi boyut kazandırıldığına şahit oldu. Türkiye olarak önümüze çıkan setlere aldırmadan tam üyelik hedefi ile yolculuğunu sürdürdük. Bugün de AB üyeliği stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Niyetini, gayesini, ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye’nin AB’de saygın eşit tam üye olarak hak ettiği yeri almasına mani olmalarına izin vermeyeceğiz. Ülkemizin konumuna, gücüne uygun şekilde AB ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bugünkü zirvede daha önceden üzerinde mutabakata vardığımız bazı hususlardaki görüşmeleri de ele alacağız. Bölgesel ve güvenlik konularına ilaveten ülkemizin müzakere sürecinde siyasi ve suni engelleri kaldırılması beklentimizi AB liderlerine ileteceğiz. Muhataplarımıza Türkiye’nin çifte standartlara tahammülü olmadığını hatırlatacağız. AB ile ekonomiden enerjiye ulaşımdan terörle mücadeleye ulaşan konularda diyalog mekanizmalarımız var. AB ile birlikte çalıştığımızda ne denli verimli sonuçlar çıktığını 2016 göç mutabakatı gözler önüne sermiştir. Ülkemiz tüm unsurları yerine getirmiş Ege’de yasadışı göçten dolayı yaşanan insani kriz böylece dinmiştir. Türkiye’nin çabaları Ege’nin bir mülteci kabristanına dönüşmesine mani olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Suriyeli mültecilere yönelik mali katkıların halen çok cüzi bir kısmı ülkemize ulaştı"

AB’nin mülteciler konusunda Türkiye’ni gösterdiği sadakati ve samimiyeti göstermediğini söyleyen Erdoğan, "AB kendi yükümlülüklerini yerine getirme konusunda maalesef bizim sergilediğimiz samimiyeti ve sadakati göstermedi. Suriyeli mültecilere yönelik mali katkıların halen çok cüzi bir kısmı ülkemize ulaştı. Bu konuları masaya yatıracağız. Ayrıca Türkiye’nin terörle mücadelesinde AB’den amasız, fakatsız net bir işbirliği beklediğimizi tekrar vurgulayacağız. Ne yazık ki bu konuda AB’den bizzat kendi ilkeleri ile çelişen ortaklık ilişkilerimize yakışmayan açıklamalar duyuyoruz. İki taraf arasında güvenin tekrar inşası için terörle mücadelemizde Avrupalı dostlarımızın tam desteğini almamız şarttır. Avrupa’da PKK’ya yönelik atılan adımlar önemlidir ama beklentilerimiz, karşılamaktan uzaktır. Bölücü örgüt yandaşlarının Afrin operasyonu dolayısıyla Avrupa şehirlerinde sergilediği şiddet inanıyorum Avrupalı dostlarımızın gözünü açmıştır. Camileri ateşe veren, vatandaşlarımıza saldıran teröristler sadece Türkiye için değil Avrupa’nın emniyeti için de büyük bir tehdittir. Şayet şimdiden önlem alınmazsa, bölücü terör örgütü yandaşları daha çok pervasız hale gelecektir. Türkiye olarak ikazlarımızı yapacak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ibadet hürriyetinin tesisi noktasında meselenin takipçisi olacağız. Varna zirvesini AB ilişkilerimize olumlu katkılar yapmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.