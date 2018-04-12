Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın Suriye’deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundukları belirtildi.
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