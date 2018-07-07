Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından ilk kez AK Parti milletvekillerine seslendi. AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Bugün yemin ederek resmen göreve başlayan TBMM'nin yeni üyelerini tebrik ediyorum. Yeni dönemdeki partimizin ilk toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. 24 Haziran seçimlerinde seçilen 295 milletvekili arkadaşımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hizmet yarışında bayrağı artık sizler devraldınız. Yapacak çok işimiz bulunuyor. Her birinizin enerjisine, üretkenliğine ve sadakatine ihtiyacımız var. Bunun için tek bir anınızı bile boşa geçirmeye hakkınız yok. Cumhur ittifakı olarak baktığımızda 344 milletvekili olarak mecliste %57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Bu milletvekili seçimlerinde hedeflerimizin altında kalmamız daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52,56 oy oranı ile en yakın rakibimizin 11 milyon üstü bir rakamla bize teveccühünü göstermiştir. Milletimizin sandıkta yaptığı hassas ayarı doğru değerlendirmemiz lazım.

TÖRENE 22 CUMHURBAŞKANI KATILACAK



Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanılığı yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Meclis'teki merasimin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak. "KABİNEMİZİ 21.00'DE AÇIKLAYACAĞIZ"



Aynı gün yeni yönetim mimarisini ihlas eden cumhurbaşkanı olarak da yayınlayacağız. Kabinemizi 21.00'da açıklayacağız. Türkiye'ye patinaj yaptıran eski sistemi geride bırakarak yeni sisteme başlayacağız. Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insanlar topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız, böyle yürüyemeyiz. Bir davanın mensupları olarak her türlü tepeden bakmayı ayak altına alarak yürümeye devam edeceğiz. Aksi takdirde, bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa, biz de yerle yeksan oluruz. Kimse kendini baki sanmasın, heimiz faniyiz. Aksi takdirde bedeini ağır öderiz

"BANA YORGUN DİYENLERİN HALİ ORTADA"



26 milyon insan bize güven bağışladı. Bu önemli bir imtihandır. Bunu başarıyla vermemiz gerekiyor. Salı günü yurtdışı ziyaretimizi dost ve kardeş Azerbaycan ile, KKTC'ye gerçekleştireceğim. Çarşamba günü de Brüksel'de NATO zirvesinde ülkemizi temsil edeceğim. Milletimiz bizim nasıl çalıştığımızı 1994 yılında İBB'deki günlerden beri biliyor. Bize yorgun Cumhurbaşkanı yakıştırmalarını yapanların hali ortada. Bize bunu yakıştıranların bizim nasıl antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Onlar zihinsel yorgunluk içindeler. Biz hamdolsun böyle değiliz. PASAPORT TAHDİDİ KALDIRILIYOR



181 bin 500 kişinin pasaport tahdidi birkaç güne kaldırılacak. BİNALİ YILDIRIM HELALLİK İSTEDİ



Son Başbakan Binali Yıldırım TBMM'deki AK Parti Grubu toplantısında bir konuşma yaparak ‘helallik’ istedi. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları: "Milyonların rızasını aldık, kara propagandalara boyun eğmedik. 16 yıldır zorlu davalardan başarıyla çıktık. Hem liderimizin, hem grubumuzun hem de milletimizin verdiği emanete halel getirmedik. Cumhuriyet tarihinin belki de en uzun iki yılını kırmadan dökmeden sayenizde başardık. Milletimizle kenetlendik, rabbimiz bize güzel bir zafer nasip ettik. 24 Haziran tüm vesayetlerin ortadan kaldırıldığı bir seçim olmuştur. Bize güvenen milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Milletimizin bize verdiği emaneti daha ileri götürmek, cumhuriyetimizi 100. yıl hedeflerine ulaştırmaya gayret edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Burada olan, olmayan, bayrak değişiminde kin gütmeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletin partisi olarak ne adar şeref duysak azdır. Zor zamanda liderimizle kenetlendik, eğilmedik, bükülmedik. Sonunda zafere erdik. 16 yılda ülkemize liderliğinizde çok önemli eserler kazandırdık. Saldırılara karşı amansız mücadele verdik. Birçok eserleriniz arasında AK Parti ile MHP arasında başlattığınız Cumhurbaşkanlığı Sistemi olmuştur. MHP'li arkadaşlarımıza da huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum. Demokrasiyi daha da geliştireceğiz, hukuk devletinden taviz vermeyeceğiz, üreteceğiz, refahı artıracağız, milletimize adil şekilde dağıtacağız. 65. Hükümet adına bize güveninizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaşlarım ve sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilmeden kırdığımız varsa hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal ediyorum." MECLİS'TE YEMİN GÜNÜ

Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin andiçme töreni için bugün saat 14.00'te toplanacak. TBMM İçtüzüğü'ne göre, TBMM Genel Kurulunun, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanması kuralı uyarınca; Genel Kurul, milletvekillerinin andiçme töreni için bugün 14.00'te en yaşlı üye sıfatıyla, TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal'ın başkanlığında toplanacak.

Andiçme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre andiçecek. Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında andiçebilecek. Milletvekilleri andiçerek göreve başlayacak. Andiçmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26. Dönem'de olduğu gibi, milletvekillerinin andiçme törenini izlemek için Meclise gelmesi söz konusu olabilecek. Erdoğan'ın, 8 Temmuz Pazar günü yemin etmesi bekleniyor. MECLİS BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU



TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları bugün başlayacak. TBMM İçtüzüğü uyarınca, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor. TBMM Başkanı adayları; Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildiriliyor. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanıyor.