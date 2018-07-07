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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te AK Parti Grup Toplantısına katıldı. Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanlığı yemin töreni hakkında bilgi veren Erdoğan, törene 22 cumhurbaşkanı ve 17 başbakanın katılacağını belirtti. Erdoğan ayrıca konuşmasında "Pazartesi günü ilk Cumhurbaşkanlığı KHK'sını yayınlayacağız" ifadesini kullanarak ilk kabine toplantısının Cuma günü yapılacağını belirtti. Kabine ile ilgili detay da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından ilk kez AK Parti milletvekillerine seslendi. AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün yemin ederek resmen göreve başlayan TBMM'nin yeni üyelerini tebrik ediyorum. Yeni dönemdeki partimizin ilk toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. 24 Haziran seçimlerinde seçilen 295 milletvekili arkadaşımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hizmet yarışında bayrağı artık sizler devraldınız. Yapacak çok işimiz bulunuyor. Her birinizin enerjisine, üretkenliğine ve sadakatine ihtiyacımız var.

Bunun için tek bir anınızı bile boşa geçirmeye hakkınız yok. Cumhur ittifakı olarak baktığımızda 344 milletvekili olarak mecliste %57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Bu milletvekili seçimlerinde hedeflerimizin altında kalmamız daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52,56 oy oranı ile en yakın rakibimizin 11 milyon üstü bir rakamla bize teveccühünü göstermiştir. Milletimizin sandıkta yaptığı hassas ayarı doğru değerlendirmemiz lazım.

TÖRENE 22 CUMHURBAŞKANI KATILACAK

Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanılığı yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Meclis'teki merasimin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak.

"KABİNEMİZİ 21.00'DE AÇIKLAYACAĞIZ"

Aynı gün yeni yönetim mimarisini ihlas eden cumhurbaşkanı olarak da yayınlayacağız. Kabinemizi 21.00'da açıklayacağız. Türkiye'ye patinaj yaptıran eski sistemi geride bırakarak yeni sisteme başlayacağız. Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insanlar topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız, böyle yürüyemeyiz. Bir davanın mensupları olarak her türlü tepeden bakmayı ayak altına alarak yürümeye devam edeceğiz. Aksi takdirde, bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa, biz de yerle yeksan oluruz. Kimse kendini baki sanmasın, heimiz faniyiz. Aksi takdirde bedeini ağır öderiz

"BANA YORGUN DİYENLERİN HALİ ORTADA"

26 milyon insan bize güven bağışladı. Bu önemli bir imtihandır. Bunu başarıyla vermemiz gerekiyor. Salı günü yurtdışı ziyaretimizi dost ve kardeş Azerbaycan ile, KKTC'ye gerçekleştireceğim. Çarşamba günü de Brüksel'de NATO zirvesinde ülkemizi temsil edeceğim. Milletimiz bizim nasıl çalıştığımızı 1994 yılında İBB'deki günlerden beri biliyor. Bize yorgun Cumhurbaşkanı yakıştırmalarını yapanların hali ortada. Bize bunu yakıştıranların bizim nasıl antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Onlar zihinsel yorgunluk içindeler. Biz hamdolsun böyle değiliz.

PASAPORT TAHDİDİ KALDIRILIYOR

181 bin 500 kişinin pasaport tahdidi birkaç güne kaldırılacak.

BİNALİ YILDIRIM HELALLİK İSTEDİ

Son Başbakan Binali Yıldırım TBMM'deki AK Parti Grubu toplantısında bir konuşma yaparak ‘helallik’ istedi. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Milyonların rızasını aldık, kara propagandalara boyun eğmedik. 16 yıldır zorlu davalardan başarıyla çıktık. Hem liderimizin, hem grubumuzun hem de milletimizin verdiği emanete halel getirmedik. Cumhuriyet tarihinin belki de en uzun iki yılını kırmadan dökmeden sayenizde başardık. Milletimizle kenetlendik, rabbimiz bize güzel bir zafer nasip ettik. 24 Haziran tüm vesayetlerin ortadan kaldırıldığı bir seçim olmuştur. Bize güvenen milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Milletimizin bize verdiği emaneti daha ileri götürmek, cumhuriyetimizi 100. yıl hedeflerine ulaştırmaya gayret edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Burada olan, olmayan, bayrak değişiminde kin gütmeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletin partisi olarak ne adar şeref duysak azdır. Zor zamanda liderimizle kenetlendik, eğilmedik, bükülmedik. Sonunda zafere erdik. 16 yılda ülkemize liderliğinizde çok önemli eserler kazandırdık. Saldırılara karşı amansız mücadele verdik. Birçok eserleriniz arasında AK Parti ile MHP arasında başlattığınız Cumhurbaşkanlığı Sistemi olmuştur. MHP'li arkadaşlarımıza da huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum.

Demokrasiyi daha da geliştireceğiz, hukuk devletinden taviz vermeyeceğiz, üreteceğiz, refahı artıracağız, milletimize adil şekilde dağıtacağız. 65. Hükümet adına bize güveninizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaşlarım ve sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilmeden kırdığımız varsa hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal ediyorum."

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MECLİS'TE YEMİN GÜNÜ

  1. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin andiçme töreni için bugün saat 14.00'te toplanacak.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, TBMM Genel Kurulunun, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanması kuralı uyarınca; Genel Kurul, milletvekillerinin andiçme töreni için bugün 14.00'te en yaşlı üye sıfatıyla, TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal'ın başkanlığında toplanacak.

Andiçme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre andiçecek. Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında andiçebilecek. Milletvekilleri andiçerek göreve başlayacak. Andiçmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26. Dönem'de olduğu gibi, milletvekillerinin andiçme törenini izlemek için Meclise gelmesi söz konusu olabilecek. Erdoğan'ın, 8 Temmuz Pazar günü yemin etmesi bekleniyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları bugün başlayacak. TBMM İçtüzüğü uyarınca, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

TBMM Başkanı adayları; Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildiriliyor. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanıyor.

Başkan seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranıyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılıyor; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçiliyor.

SEÇİM GÜNÜ

Buna göre, TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları 11 Temmuz Perşembe günü sona erecek. TBMM Başkanlığı seçimi 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak. Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, Başkanlık Divanı üyeleri de belirlenecek.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
1. Başkan Recep Tayyip ERDOĞAN Han :))
Cumhur ittifakı olarak değil AKP olarak 344 vekili bulamadıkları için seçim sonuçlarını bir türlü iclerine sindiremiyorlar.. HDP nin meclise girmesi üzerinden CHP ye saldirmalarinin tek nedeni bu..
@haylaz_1979_ltjbb köle olmaya hayran bir nesil !!!!
etmeyin yemin. nasılsa tutmuyorsunuz
Ne yemin seni tutar ne sen yeminini.
Yemin edip yemine uymamak islamda büyük günahtır..!
türkiyede siyaset din,tarih,atalar üzerinde yapılır.Geri kalmış ülkelerdeki gibi. sözde gelişmekde olan ülkeyiz ama
olmayan aklini ...... senin...o pis sol kafali beynini az gelistir bak ameran başkani nasil yemin ediyor neyin üzerine yemin ediyor...Tabi simdi sen abd de geri kalmis dersin
@konoko09 sen önce yorum yazmıyı öğren. Aksığır.
@konoko09 senin yanlış yazdığın ameran başkanı yemin ediyor ama yeminine sadık kalıyor yemin ALLAH korkusuyla yapılır tutulmassa günahıda vebalide ağır olur
Kıskananlar çatlasın..!!!onun karizması bile sizin topunuzun havasını alır..!!
DİN ADINA YEMİN EDİP BÜYÜK GÜNAHA GİRMEYİN
Gelişmişlikten uzak üretmeyen tüketen ahlak ve görgü fakiri boş insanların yaşadığı bir ülke olma yolunda büyük bir arzu ile ilerleyen bir ülke
yemin edipte kandırıldık diyince ne anlamı var? yüzde 42,5 oy ile ülke nasıl temsil edilir.?
ZüBüKZaDe harika bir film
Öğretmenlik mülakat sonuçlarını ne zaman açıklarsınız peki
344 milletvekili içinde bakanlık yapacak riyakatta kişi yok demek hükümete dışarıdan bakan atanacak... 600 millet vekiline ne gerek vardı ki? Milletten ömür boyu süper emekli maaşı alacaklar. Göstermelik 200 yap gerisini fuzuli beleme... Yardımcı ve hükümet dışarıdan, yetkisiz bu kadar millet vekiline ne gerek!
promteri yazan yine hata yaptı. akape genel başkanı daha ilk cümlesinde meclisin kuruluşunu 23 nisan bindokuzyüzyirmiüç olarak açıkladı. İşte tarih bilinci, işte ülke sevgisi, işte gelecekte başımıza geleceklerin teminatı. Bu kadar.
pazartesi ilk khk sonra padisahim sen cok yasaaaaa
Umudumuz Bitti ; işimiz (durumumuz Geleceğimiz Çocuklarımız ) ALLAH a Kaldı, Allah'a Emanet . ''Allah'ın Dediği olur'' Demek ki Biz bunu Hak ettik... OHAL de Mülkiyet Hakkı yoktur.
Meslis başkanı sayın Devlet BAHÇELİ olsun.
nasılsa kendi cebinizi düşünüyor ve o yüzden ordasınız... ülkenin hali ortada... binali bir de çıkmış helallik istiyor... boğazınıza kadar harama batmışsınız... BEN BU ÜLKEYİ SOYANLARA, HAİNLİK YAPANLARA ASLA HAKKIM VARSA HELAL ETMİYORUM...
Syn CUMHUR BAŞKANIM HANİ KAMUDA ÇALIŞIP KAMUYA ALINIP 657 GÖRE FAKAT 4 C Lİ OLARAK DİYANETTE VEKİL ADI ALTINDA GEÇİCİ BİR YİL 2 YIL 3 YIL ÇALIŞIP KADROLU GELİNCE ORTADA BIRAKILAN BİNLERCE 4 C Lİ DEN BİR TANESIYIZ SÖZ VERMİSTİNİZ 4 C Lİ HERKES 4 B Lİ OLUCAKTİ KAMUDA BU MADURIYET BİTMİŞ DEMİSTİNİZ TASARON YASASINDA AMA SUAN 6 AYDIR HALA UMUDUMUZ BITMESIN FAKAT ÖNÜNDEN BERİ COGU ARKADAŞIMIZ İSLERİNİ KAYBETTİ GÖREVİ BİTİP İŞSİZ KALDI AÇIKTA
yemin tutmaz diye havlayanlar mı var ??? bir ses geliyor ama
Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun, ülke ve millete hayırlı işler yapmayı nasip etsin....
GEÇİCİ 4 C Lİ KALMİYACAK Tİ KAMUDA SAYİN BAŞKANIM TASARON KADAR MI.DEĞERİ YOK BU KİŞİLERİN 657 GÖRE GÖREVE ALINDI BU KİŞİLER KADROLUDAKI ŞARTLAR HAİZ KİŞİLER GOREV ALDİNİZ BU KİŞİLERİ MADUR GOREV BİTTİĞİNDE VEKİL VEKALETEN ATANIYOR HİÇ BİR GÜVEN CE YOK KADROLU GELİNCE SOKAĞA ATILIYOR
ben helal etmiyorum
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