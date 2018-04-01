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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana’da (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak için hava yoluyla Adana’ya geldi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, havalimanında Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile milletvekilleri ve öteki yetkililer tarafından karşılandı.Erdoğan, Serinevler Spor Salonu’ndaki partisinin Adana 6.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak için hava yoluyla Adana’ya geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, havalimanında Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile milletvekilleri ve öteki yetkililer tarafından karşılandı.
Erdoğan, Serinevler Spor Salonu’ndaki partisinin Adana 6. Olağan İl Kongresi’ne katılacak.

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