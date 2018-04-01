Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana’da (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin Afrin’de mazlumlara zulmettiğini iddia eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zayıf ve garip biri olduğunu belirterek, "Dün İsrail’in başbakanı, muhatabım değil de bir laf etmiş. Ettiği lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Ama senin derdin teröristler değil çünkü sen terör devletisin. ’Benim nükleer silahım var’ diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz" ifadelerini kullandı.

Partisinin 6. Olağan Adana İl Kongresine katılmak için kente gelen ve kongrenin gerçekleşeceği Serinevler Spor Salonu’na sığmayan kalabalığa bina dışındaki parti otobüsünden seslenen Erdoğan, vatandaşları “Sizin gadanızı alam” diye selamladı.

Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji konularında adımların her geçen gün büyüyerek devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “Zaten okulları anlatmama gerek yok. Sağlıkta şehir hastanesini yaptık mı? Memnun musunuz? Yüzde 95 doluluk oranına ulaşmış. Kardeşlerim herkes şimdi nereyi seçiyor? Şehir hastanesini. Niye? Diyor ki burada bana ihtimamla bakılacak. Oraya gidiyor. Biz de ne dedik? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni devleti âli Osmaniye’yi bir sağlıklı nefese ne yaptı? Feda etti. ’Önemli olan sağlık’ dedi. Ama ben ne diyorum biliyor musunuz? Diyorum ki biz AK Parti olarak siyasetin de sağlık merkezindeyiz. Sağlıklı siyasetteyiz. İşte bunu beraber inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Zaten ana muhalefetin böyle sağlıklı bir siyaset diye bir derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka. Öyle bir durumu var. Onun için biz yola çıkarken ne dedik? ’Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece.’ Tamam, gidiyor muyuz? Fakat bu işi lafta bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Yola çıktığımızda Türkiye’nin kişi başı milli geliri 3 bin 500 dolardı. Şimdi 11 bin dolar. Nereden, nereye. Bunları anlatmanız lazım bilmeyenlere. Bitmedi. Ne diyorlar? IMF, IMF, IMF. Tamam, ne oldu? Biz göreve geldik IMF’ye olan borç 23 milyar dolardı. 2002 Kasım’ı. 2013’te ne yaptık? IMF’ye olan borcu sıfırladık mı? Bitti mi? O arada ne oldu biliyor musunuz? IMF bizden borç istedi; 5 milyar euro. Arkadaşlar sordu ’verelim mi’ diye. ’Verin’ dedim. Baktılar ki bunlar ciddi, gerçekten verecekler. Vazgeçtik. Ve biz böyle bu yolda yürüdük. Bitmedi. Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27 buçuk milyar dolar. Şimdi 120 milyar dolar. Nereden nereye?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 3 bin 348 olduğunu açıkladı. İsrail’e de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Dün İsrail’in başbakanı, muhatabım değil de bir laf etmiş. Ettiği lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Hani hüküm veya hükmü ilahi. Kulakları var duymaz. Ağızları dilleri var hakkı söylemez, kalpleri mühürlü. Ya dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında cesur değil. Korkak, ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin’de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çekidüzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Ama senin derdin teröristler değil çünkü sen terör devletisin. Ve terör devleti olarak da işte Gazze’de yaptıkların ortada, Kudüs’te yaptıkların ortada. Ya senin dünyada doğru dürüst sevenin yok, sevenin. İşte BM’de Kudüs’le ilgili attığın adıma aldığın cevap ortada. ’Benim nükleer silahım var’ diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz. Ve şunu bileceksin. Mazlumla uğraşma. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Dünyada dolaşacak gezecek yer bulamazsın. Bu kadar açık konuşuyorum. Onun için bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de kalkıp olumlu bir kelam bulamazsın.”

Kosova’da MİT tarafından yakalanan 6 FETÖ mensubuna da gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pensilvanya da gelecek. Öyle bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin” diye konuştu.

Partililerinden seçimde destek isteyen Erdoğan, kadınları ve gençleri kapı kapı dolaşmaya davet etti.