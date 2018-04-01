Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da

ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Afrin'de Türk askerinin mazlumlara zulmettiğini iddia ettiğini belirterek, "Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin." dedi. Erdoğan, partisinin AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Şirinevler Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 2019 Mart ve Kasım seçimlerinden, 16 Nisan halk oylamasının üzerinde bir sonuç beklediğini söyledi. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım ve enerji alanındaki icraatlara değinen Erdoğan, şehir hastanelerinde yüzde 95 doluluk oranına ulaşıldığını bildirdi. Erdoğan, "Biz AK Parti olarak siyasetin de sağlık merkezindeyiz, sağlıklı siyasetteyiz. İşte bunu beraber inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Zaten ana muhalefetin böyle sağlıklı siyaset diye bir derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka. Öyle bir durumu var." ifadesini kullandı.

Seçimlerde partililerden kapı kapı dolaşmasını isteyen Erdoğan, AK Parti göreve geldiğinde Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 500 dolar, şimdi ise 11 bin dolar olduğunu söyledi. Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bazıları rahatsız. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız. Ama biz dimdik yolumuzda yürüyeceğiz. Türkiye'ye sataşmasınlar. Önce teröristleri Elize Sarayı'nda kabul edenler, kendilerine çeki düzen versinler. Kendilerine çeki düzen vermeyenler, kusura bakmasınlar, bizimle olan dostluklarını da kaybederler. Çünkü biz, bize dost olana dostuz. Ama bize yanlış yapana, kusura bakmasınlar. Biz bugüne kadar bunu böyle yaşadık. Kimseye bizim yanlışımız olmadı." - Netenyahu'nun açıklamaları İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik açıklamalarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış... Bunların gözleri var görmez. Kulakları var duymaz. Ağızları, dilleri var Hakk'ı söylemez. Kalpleri mühürlü. Dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail, mazlumlara karşı cesur ama mazlumların dışında cesur değil, korkak, ürkek. Zaten zalimler hiçbir zaman cesur olamaz ve zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez.