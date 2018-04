Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Adil Öksüz’le ilgili iz sürüyoruz”

“Bizim olumsuz görüşümüz söz konusu değil, 23 Haziran Final niye olmasın”

Cumhur İttifakı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İttifakın ruhu şüphesiz ki var. Bu kardeşlik ruhudur. Dolayısıyla bu ittifaka da tarafların saygı duyması bu ittifaka sahip çıkması gerekiyor. İttifak sütununda iki parti olduğuna göre burada mühür hangi tarafa vurulursa onun hanesine yazılacaktır. Sonucunda da mühür iyi vurulamamış olabilir. Olması halinde de yine bu sayısal dağılımda aynı şekilde oradaki çoğunluğa göre dağıtılacak. Oradaki sayısının bir fazla olması dahi icabında ittifakı çok daha güçlü kılabilir. Parlamentoda başkanın güçlü olması da takdir ederseniz ki önemli. Cumhur İttifakı’nın buradaki başkan adayı zaten bellidir. Cumhur İttifakı’nın başkan adayı olarak burada eğer cumhur şahsımı seçerse bizler tabi parlamentoda bu ittifaka layık olmaya onlara şahsında milletimizi layık olmanın gayreti içinde olacağız. İttifakın başarılı olması noktasında kararlar var. Bütün bunlar uyum içerisinde millete hizmet yolunda büyük adımların atılmasına inşallah vesile olacak. Bütün sıkıntı cumhurbaşkanını seçmek çok çok zor değil. Kolay. Aday pusulada belli, orada da gelip ayrı bir zarfta kullanacak. İttifakın içerisinde partiler kendi milletvekillerine belirleyecek. Logonun yerinden öte sütün içerisinde nereye mühür basarsa bassın geçerlidir ve onun lehine kullanacak. Ne kadar oy çıkarsa o kadarda milletvekili sayısını o parti çıkarabilecektir. Dayanışma özellikle cumhurbaşkanı konusunda önemli. Her partinin ilkeleri istikametinde kendi milletvekili sayısın belirleme noktasında önemlidir. Ciddi sıkıntı kesinlikle olacağı kanaatinde değilim. MHP den böyle bir talebin olması veya görüşmelerde olabilir mi noktasında bizim olumsuz görüşümüz söz konusu değil. 23 Haziran Final niye olmasın her şeyden önce Cumhur İttifakı diyoruz. Tüm Türkiye’ye dünyaya çok çok büyük bir mesaj olabilir. Bundan kaçınmayız. Her zaman için ittifakta hayır vardır” dedi.