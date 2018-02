Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Afrika’daki en büyük ticaret ortağımız Cezayir’dir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Afrika’daki en büyük ticaret ortağımız Cezayir’dir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’de iş forumuna katıldı. Türkiye-Cezayir İş Forumunun her iki ülke ve halkları için hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Erdoğan, 3 yıllık aranın ardından şehitler ve kahramanlar diyarı Cezayir’i tekrar ziyaret etmekten dolayı memnuniyetini ifade etti.

“Tüm olumsuzluklara rağmen yıllık ortalama büyümemiz yüzde 5,7”

Türkiye’nin özellikle geçtiğimiz 15 yılda ekonomi konusunda çok büyük bir başarı hikayesine imzasını attığını ifade eden Erdoğan, “2003-2016 yılları arasında 2008 küresel finans krizi ve 2016 darbe girişimi başta olmak üzere yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen yıllık ortalama büyümemiz yüzde 5,7 olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl, bu oranın yüzde 7,5 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu dönemde kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara hatta henüz açıklanmayan son rakamlarla muhtemelen 12 bin dolar düzeyine çıkardık” dedi.

“Turist sayımız 32 milyona ulaşmış vaziyette”

Türkiye’nin dünyada toplam milli gelir bakımında 17. ve satın alma paritesine göre ise 13. sırada yer aldığının altını çizen Erdoğan, “28 milyon 500 bini geçen istihdam sayımızda gerçekten nitelikli ve genç iş gücü bakımında çok önemli bir yerde bulunuyoruz. Girişimcilerimizin dünyanın dört bir yanını adeta hallaç pamuğu gibi atmaları sayesinde ihracatımızı 2002 yılında 36 milyar dolar iken şuan itibariyle 158 milyar dolara çıkarmış bulunuyoruz. Turizmde 36 milyon dolar rakamlarını yakalamıştık. Şimdi ise bir düşüşten sonra tekrar toparlıyoruz ve turist sayımız 32 milyona ulaşmış vaziyette” diye konuştu.

“2013 yılında IMF’ye olan borcumuzu sıfırladık”

Merkez bankasına rezervin ilk göreve gelindiğinde 27 buçuk milyar dolar olduğunu anlatan Erdoğan, “Şimdi ise 120 milyar dolara ulaşmış vaziyetteyiz. Burada da 136 milyar doları yakalamıştık. Sonra bir düşüş dönemi olmuştu. Tekrar bunu yakalayacağız. 2002’de IMF’e olan borç 23 buçuk milyar dolardı. 2013 yılında IMF’e olan borcumuzu sıfırladık. Bizden IMF 5 milyar Euro borç istedi” ifadelerini kullandı.

“Sağlık hizmetlerimizi sadece ülkemizde değil tüm dünyada marka olacak düzeye çıkartıyoruz”

Eğitimde 282 bin yeni derslik yapıldığını, 600 bine yakın yeni öğretmen atandığını, 110 yeni üniversite kurulduğunu ve 53 bin yeni öğretim elemanı istihdam edildiğini vurgulayan Erdoğan, “Sağlıkta ülkemizin her köşesinde 12 bine yakın hastane, tedavi, kurumu, 1. basamak sağlık kuruluşu açarak 129 bine yakın yeni nitelikli yatağı hizmete sokarak 536 bin yeni sağlık çalışanı istihdam ederek adeta bir devrim gerçekleştirdik. Şehir hastaneleri ile birlikte sağlıkta yeni bir reformu gerçekleştiriyoruz. Bu hastanelerimizi de açmaya başladık. Sağlık hizmetlerimizi sadece ülkemizde değil tüm dünyada marka olacak düzeye çıkartıyoruz. Toplu konutta 817 bin konut ve 10 bin 500 sosyal tesis ile şehirlerimizin dönüşümüne öncülük ettik. Ulaşımda, 20 bin kilometreye yakın yeni bölünmüş yol inşa ederek, yüksek hızlı tren hatlarını kurarak, 29 yeni havayolunu hizmete açarak dünyayı vatandaşlarımız için yakın hale getirdik” şeklinde konuştu.

“Son 15 yılda 246 milyarlık sosyal yardım”

Türkiye’de 15 yılda 246 milyarlık sosyal yardım yapıldığını söyleyen Erdoğan, “6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımla dünyanın her köşesindeki mazlumlara yardım elini uzattık. Normalde OECD rakamlarında Amerika’dan sonra 2. sıradayız. Fakat milli gelire oranla donörler arasında Türkiye birinci sıraya çıkmıştır, Amerika ikinci sıradadır”dedi.

Afrika kıtasından gelen 16 bin 500 öğrenciye Türkiye burslarıyla ülkelerimizde kaliteli eğitim imkanı sunulduğunu anlatan Erdoğan, Suriye ve Irak’taki çatışmalardan kaçarak ülkemize gelen 4 milyona yakın kişinin 30 milyar dolarlık harcamayla misafir edildiğini söyledi.

“Afrika’daki en büyük ticaret ortağımız Cezayir’dir”

Cezayir’i bölgesinde siyasi ve ekonomik bir istikrar adası olarak görüldüğünün ifade eden Erdoğan, “Afrika’daki en büyük ticaret ortağımız Cezayir’dir. Şuanda 3 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyorum. Bunu hiç olmazsa 5 milyar dolara en kısa zamanda çıkarmamızda büyük fayda var” diye konuştu.