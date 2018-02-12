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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazır

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 17:56 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da lastikçi esnafı ile bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazır

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da lastikçi esnafı ile bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Ziyaret sırasında esnaf, "Bizi de götür Afrin'e başkanım" sloganı atmaya başladı. Bunun üzerine Erdoğan, "Bu millet nasıl 15 Temmuz'da meydanlara dedik, herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır" dedi.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazırCumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazırCumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazırCumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazır

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şey önden çürükler bedelliler ak koyunlar bahçeli ve kurtları gitse siz de şehit evlat acısını öğrenseniz
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