Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazır

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da lastikçi esnafı ile bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Ziyaret sırasında esnaf, "Bizi de götür Afrin'e başkanım" sloganı atmaya başladı. Bunun üzerine Erdoğan, "Bu millet nasıl 15 Temmuz'da meydanlara dedik, herkes meydanlara döküldü. Şimdi de Afrin dediğimiz anda bu millet hazır" dedi.
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