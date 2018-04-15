Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Afrin harekatında 4 bin 187 terörist etkisiz hale getirildi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 187 olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde salon önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Beykoz Çubuklu’da geçirdiği günleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz gün Küçüksu çayırına geldim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Beykoz Belediye Başkanı beraberce oraları gezdik. Orada eski günleri hatırladım. Benimle aynı kuşak olanlar hatırlar. Meşhur mısır kazanları vardı ya. Ben diyorum ki o mısır kazanlarını yeniden kaynatmaya var mıyız? İstiyorum ki Beykoz o Küçüksu kasrının önündeki o alanı bir mesire yerini haline yeniden getirelim. Altına otoparkımızı da yapalım. Oralarda ciddi park sıkıntısı var. Süratle bu yaza biz orayı yetiştireceğiz. O mezbelelik alandan kurtulmamız lazım Beykozlu oraya layık değil. Beykoz çayırı bir düzenlenmişti son halini bilmiyorum. Aynı şekilde burayı da yapmamız lazım. Burası sadece Beykoz’a hitap etmiyordu. Kasımpaşa’dan buraya pikniğe geliyorduk. Orada maçlarımızı da yapıyorduk, saha vardı” ifadelerini kullandı.

“Tapulu yerlerinizi müteahhitlere vermeyin, KİPTAŞ ile yapalım” Beykoz’da tapusunu alan vatandaşları müteahhitler konusunda da uyaran Erdoğan, şunları söyledi: “Mahkemenin aleyhte karar verdiği şeyleri bizim düzeltmemiz mümkün mü? Birbirimizi aldatmaya gerek yok. Tapu senin elindeyse bal gibi de yaparsın. Tapusu olan bırak müteahhidi, niye müteahhide veriyorsun. Biz gerekirse İBB olarak bu işe gireriz KİPTAŞ olarak bunu yaparız. Vermeyin müteahhitlere. İşte İBB başkanı burada. KİPTAŞ eliyle bunları yapalım. Çünkü bir kısım müteahhitlere bunu verdiğiniz zaman her numarayı yaparlar. Bazı yerlerde biliyorsunuz geçmişten oraların tapulu olan kişileri çıktı. Bu dağılan tapularla alakalı değil. Dağıtılan tapularla ilgili olarak sizler rahatlıkla İBB başkanı burada talimatı veriyorum. Bununla ilgili ilçe belediyesi, KİPTAŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi üçlüsü olarak bu işi yatıracağız. Kimsenin oyununa, doluşuna gelmeyin. Hele hele Bay Kemal’in oyununa hiç gelmeyin. O çünkü bu işlerden anlamaz. Onun anladığı tek şey SSK döneminde devlet hastanelerini ne hale getirdiğini biliyorsunuz. Bizim yaptırdığımız hastaneleri de görüyorsunuz."

“4 bin 187 terörist etkisiz hale getirildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelenin tavizsiz süreceğini de belirterek, Afrin harekatında 4 bin 187 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok FETÖ üyesinin yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini vurgulayarak, “Pensilvanya’daki de gelecek. George seni bir yere kadar saklar, odana sonra bıktım der o da bırakır. Geleceksin sen bu ümmeti bu milleti parçaladın. Bu kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, hesabını soracağız” diye konuştu.

“Sen adamlarını Esed’e gönder”

Afrin harekatı sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Afrin kent merkezine girmeyin" uyarısı yaptığını hatırlatan Erdoğan, “Nereye gireceğimizi sana mı soracağız. Sen ancak olsa olsa Esed’e adamlarını göndermekten anlarsın. Sen adamlarını oraya gönder. Biz Suriye’deki teröristlere Mehmetçiğimiz gitti. Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gitti. Geçen gün ÖSO komuta takımı bana geldi. Komutanlardan bir tanesi vücudunda öyle mermiler almış. ‘Bu büyük kahraman. Bunun midesi yok’ dediler. Gerçekten bu ön taraf dikişler ameliyat vesilesiyle, kalçadan ve omuzdan kurşunlar. İyileştikten sonra tekrar cepheye gitmiş. Onun teröristleri kendisi ile beraberdi adalet yürüyüşünde. ÖSO bizim Mehmedimiz ile birlikte oradaki mazlumlar için mücadele verdi” şeklinde konuştu.