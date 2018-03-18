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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin kent merkezinin bu sabah 8.30 itibariyle tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

IHAAW105959-SIY/18-03-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin kent merkezinin bu sabah 8.30 itibariyle tamamen kontrol altına alındığını söyledi. 18.03.2018 10:59:59 TSI NNNN

IHAAW105959-SIY/18-03-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin kent merkezinin bu sabah 8.30 itibariyle tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

18.03.2018 10:59:59 TSI
NNNN

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