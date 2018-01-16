Cumhurbaşkanı Erdoğan :  Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki terör yuvalarını birer birer yok edeceğiz (2) 

"ONLAR İÇİN VERİLİYOR BU MÜCADELE"

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz."dedi.

"ŞU ANDA HENÜZ KENDİSİNİ ARAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

ABD Başkanı Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem. Putin ile iki üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor." diye konuştu.

"NEYİN SINIR GÜVENLİĞİ?..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? 'Sınır güvenliği.' Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye'de rejim, 'bu bizim için bir tehdit oluşturur' diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor." dedi.