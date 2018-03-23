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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin ve Sincar’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 732 oldu."

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 19:26 | Son Güncelleme

IHAAW191956-SIY/23-03-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin ve Sincar’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 732 oldu." 23.03.2018 19:19:56 TSI NNNN

IHAAW191956-SIY/23-03-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin ve Sincar’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 732 oldu."

23.03.2018 19:19:56 TSI
NNNN

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