“Hiçbir konuda hiçbir alanda, geriye gidiş söz konusu olmayacaktır”

Türkiye’nin tarihi günler yaşadığını söyleyen Erdoğan, “Türkiye çok tarihi günler yaşıyor. Yaşadığımız her tecrübe, elde ettiğimiz her başarı, indirdiğimiz her maske, girdiğimiz her in unutmayın karşımızdaki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Türkiye’nin sınır ötesinde ne işi var diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışa vuruyorlar. Bu tür ifadeler her adımda ülkemizi engellemek, bunu başaramazsa karalamak, ondan da netice alamazsa kafaları karıştırmak için atmadık takla bırakmayanların argümanlarıdır. Biz bunları Taksim’de Gezi olaylarından tanırız. Biz bunları 17-25 Aralık’tan tanırız, biz bunları çukur eylemlerinden tanırız, 15 Temmuz’dan tanırız velhasıl, biz bunları gözlerinden ciğerlerinden tanırız. Türkiye’de 15 yıldır ne yaptıysak biz bunlara rağmen yaptık. Eğer biz bu vesayete, ihanet çetelerine teslim olmuş olsaydık, tek bir adım dahi atamazdık. İşte o zaman Türkiye çevremizde bolca örneği olan o felaket görüntüleriyle gündeme gelen bir ülke konumuna düşerdi. Milletimizle birlikte bu oyunu gördük ve karşımızdaki şer ittifakıyla göğüs göğüse mücadele ederek bugüne geldik. Bundan sonra işimiz daha kolay. Çünkü artık toplumumuzun her kesimiyle hedeflerine kitlenmiş bir Türkiye var, Beyoğlu var. Allah’ın yardımı ve milletimizin kararlılığıyla hiçbir konuda hiçbir alanda, geriye gidiş söz konusu olmayacaktır” diye konuştu.