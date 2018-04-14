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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200 oldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 200 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 200 olduğunu açıkladı. Erdoğan terörle mücadelenin sürdüğünü de dikkat çekerek, "Yurt dışından 80 tane FETÖ’yü aldık geldik. Almaya devam. Onlar kaçacak biz kovalayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Fatih 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Fatih Spor Kompleksi’ne geldi. Spor kompleksi önünde toplanan kalabalığı selamlayan Erdoğan, büyük coşkuyla karşılandı. Otobüs üzerinden halkı selamlayan Erdoğan, vatandaşlardan 2019 seçimleri için destek istedi.
Konuşmasında Afrin Harekatına değinen Erdoğan, yanına gelen bir Özgür Suriye Ordusu komutanı ile ilgili anısını anlatarak "Afrin’deki gazilerden komuta kademesinden yanıma geldiler. Bir tanesi çok manidardı. Arkadaşı dedi ki ‘Cumhurbaşkanım bu komutan çok farklı. Bu cephede adeta deli deşik oldu. ÖSO’dan’ dedi. ‘Karnı yok’ dediler. ‘Aç bakıyım’ dedim. Açtı. Hakikaten karnı alınmış. Ve tamamıyla dikişler. Omuzundan aldığı mermiler, kalçadan aldığı mermiler. O hali ile tekrar cepheye gitmiş ve PKK terör örgütü onun başına büyük paralar veriyor. Fakat ondaki o inanç, ondaki o iman farklı bir şey" diye konuştu.

"Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200 oldu"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ÖSO’ya terörist dediğini hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal ‘onlar terör örgütü terör’ diyor. Bay Kemal onlar benim Mehmetçiğim ile birlikte Afrin’de savaşan yiğitler. Sen terör örgütü mensupları ile kol kola gidebilirsin. Ama onlar terör örgütü ile değil benim Mehmet’im ile kol kola Afrin’de savaşıyorlar. Şu anda Afrin’de etkisiz hale getirilen sayısı 4 bin 200 oldu" şeklinde konuştu.

"Hani sanatçılarla falan dalganı geçiyordun"
CHP liderinin Hatay ziyaretine de değinen Erdoğan, "Hani gitmiyordu ne oldu? Şimdi Hatay’a falan gitmiş. Hani sanatçılarla falan dalganı geçiyordun. ‘O adamın yanında ne iş in var’ diyordun. Niye. Hesaba çektiler, ‘yanlış oluyor gitmen lazım’ dediler. Bu adam aynısını 15 Temmuz sonrasında 7 Ağustos Yenikapı mitinginde yaptı. Ben mitingde ona da davet gönderdim. Sayın Bahçeli anında cevabını verdi ve geldi. Ama beyefendi bay Kemal, cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söylüyordu. Son cuma akşamı baskılar neticesinde geleceğini bildirdi. O bizi 7 Ağustos’taki barış ve dayanışma mitingimize leke getirdi. Niye çünkü sonraki süreçte 7 Ağustos’un bir barış mitingi olmadığı istikametinde açıklamalar yaptı. Ne söylersen söyle biz milletle barışığız. Biz demokrasiyi yeniden inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından 80 tane FETÖ’yü aldık geldik"
Terörle mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Yurt dışında Kovova’dan aldık geldik mi 6 tanesini. 3 tanesini de Gabon’dan aldık mı. Yurt dışından 80 tane FETÖ’yü aldık geldik. Almaya devam. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" dedi.

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