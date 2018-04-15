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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 187’ye yükseldiğini açıkladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

IHAAW165949-SIY/15-04-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 187’ye yükseldiğini açıkladı. 15.04.2018 16:59:49 TSI NNNN

IHAAW165949-SIY/15-04-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 187’ye yükseldiğini açıkladı.

15.04.2018 16:59:49 TSI
NNNN

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