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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de yaşanan çatışmayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’dan bilgi aldı. Erdoğan, 8 askerin şehit olmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 01:18 | Son Güncelleme

IHAAW011105-SIY/02-03-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de yaşanan çatışmayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’dan bilgi aldı. 02.03.2018 01:11:05 TSI NNNN

IHAAW011105-SIY/02-03-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de yaşanan çatışmayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’dan bilgi aldı. Erdoğan, 8 askerin şehit olmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

02.03.2018 01:11:05 TSI
NNNN

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