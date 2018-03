Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’den her an müjdeli haberin gelebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 6. İl Kongresi’ne katılmak üzere Mardin’e geldi. Mardin Artuklu Spor Salonu’nda partililere hitap eden Erdoğan, Mardin’in terörle değil, kardeşlikle anılan bir şehir olduğunu ve o eski günlerine geri döndüğünü söyledi. Erdoğan, “Mardin işgalcilerin bayraklarını belediye meydanında paramparça eden mili mücadele kahramanlarının şehridir. O günkü bir manzarayı sizlere aktarmak istiyorum. Birinci Dünya Savaşı sonucunda güney illerimiz Fransızlara bırakılmıştır. Fransız komutanı mahiyetinde üç beş subayla birlikte 21 Kasım 1919 tarihinde şehre geliyor. Belediye meydanında toplanan ahaliye niçin geldiğini açıklıyor. Mardinlilerin Suriyeliler gibi davranarak işgale direnmezlerse Fransız hükümetinin Mardin’i bir Avrupa şehri yapacağını söylüyor. Bunun üzerine milli mücadele kahramanları adına tercüman aracılığıyla konuşan bir kahraman şunu söylüyor; ’Burası zannettiği gibi Suriye’den bir parça değil. On birlerce senelik Anadolu şehri. Bu güne kadar istilaları nasıl kahramanca karşılamışsa yine öyle yapacağız. General Mardin’i kuşatmaya çalışırsa bilsin ki on binlerce kişiyi karşısında bulacak. Hayatına acısın ve Mardin, Diyarbakır sevdasından vazgeçip çıkıp gitsin’ demiş. Mardin böyle bir duruşun sembolüdür. Mardin’e yakışan budur” dedi.