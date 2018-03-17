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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin’den her an müjde gelebilir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’den her an müjdeli haberin gelebileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 6.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’den her an müjdeli haberin gelebileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 6. İl Kongresi’ne katılmak üzere Mardin’e geldi. Mardin Artuklu Spor Salonu’nda partililere hitap eden Erdoğan, Mardin’in terörle değil, kardeşlikle anılan bir şehir olduğunu ve o eski günlerine geri döndüğünü söyledi. Erdoğan, “Mardin işgalcilerin bayraklarını belediye meydanında paramparça eden mili mücadele kahramanlarının şehridir. O günkü bir manzarayı sizlere aktarmak istiyorum. Birinci Dünya Savaşı sonucunda güney illerimiz Fransızlara bırakılmıştır. Fransız komutanı mahiyetinde üç beş subayla birlikte 21 Kasım 1919 tarihinde şehre geliyor. Belediye meydanında toplanan ahaliye niçin geldiğini açıklıyor. Mardinlilerin Suriyeliler gibi davranarak işgale direnmezlerse Fransız hükümetinin Mardin’i bir Avrupa şehri yapacağını söylüyor. Bunun üzerine milli mücadele kahramanları adına tercüman aracılığıyla konuşan bir kahraman şunu söylüyor; ’Burası zannettiği gibi Suriye’den bir parça değil. On birlerce senelik Anadolu şehri. Bu güne kadar istilaları nasıl kahramanca karşılamışsa yine öyle yapacağız. General Mardin’i kuşatmaya çalışırsa bilsin ki on binlerce kişiyi karşısında bulacak. Hayatına acısın ve Mardin, Diyarbakır sevdasından vazgeçip çıkıp gitsin’ demiş. Mardin böyle bir duruşun sembolüdür. Mardin’e yakışan budur” dedi.

“Afrin’den her an müjde gelebilir”
Salondakilerin sık sık ‘Reis bizi Afrin’e götür’ sloganları atmaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç duyulduğunda önce kendisinin, ardından da milletin yürüyeceğini söyledi. Erdoğan, “Şuanda Afrin’e gitmeye ihtiyaç yok, olduğu anda önce ben yürüyeceğim, sonra sizi de yanıma alıp gideceğiz. Biz terör yerine kardeşlikle anılan bir Mardin görmek istiyoruz. Mardin ne çileler çekti değil mi? Her an size Afrin ile ilgili müjdeyi verebiliriz. Bakın şuanda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 569 oldu. O tünelleri görüyorsunuz dimi, nasıl tüneller yapmışlar görüyorsunuz dimi, içinden kamyonların geçebileceği tüneller yapmışlar. Bunlar nasıl yaptı, kimlerle yaptı, arkalarında kimler varda bize dost görünen maalesef yanlışlık yapanlar vardı. Bunlara çok söyledik bak yanlış yapıyorsunuz. Paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyorlar. Ne oldu hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli, teröristler kaçıyor biz topluyoruz. Fakat biz çatışma ve gerilim yerine kardeşliği yücelten, birlik ve beraberlik içinde olan bir Mardin görmek istiyoruz. Bu manzara bize yeni bir Mardin’i müjdeliyor. Mardin bir kez daha dayanışmanın şehri olduğunu gösterdi. 20 yıl önce gördüğüm Mardin’i şimdi yeniden görüyorum. O zaman Mardin’de terör yoktu, kardeşlik vardı. Bende o zaman buralara teşkilat kurmaya gelirdim” diye konuştu.

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