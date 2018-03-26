Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Varna’da aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi’ne katılmak üzere Varna’ya gelmişti. Erdoğan, temaslarının ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra aile fotoğrafında, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker yer aldı.