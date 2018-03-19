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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 14:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde Sütlüce’deki AK Parti İl Başkanlığına gelerek ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde Sütlüce’deki AK Parti İl Başkanlığına gelerek ziyarette bulundu. Yaklaşık 3 saat süren ziyaret sonrası Erdoğan binadan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 10.30 sıralarında Kısıklı’daki Cumhurbaşkanlığı konutundan çıkarak Beyoğlu Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti. Burada ziyarette bulunan Erdoğan’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hüseyin Bürge ve Ahmet Hamdi Çamlı da katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaret yaklaşık 3 saat sürdü. Ziyaret hakkında bilgi verilmezken, il başkanlığından ayrılan Erdoğan’ın aracından içerisinden el salladığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından Ankara’daki programlarına katılmak üzere Atatürk Havalimanına geçti.

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