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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekili adayları ile iftar yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekili adayları ile iftarda bir araya geldi.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekili adayları ile iftarda bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekili adayları ile iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekili adayları ile iftar yaptı 
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