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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun İl Kongresi'ne katılacak

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 13:46 | Son Güncelleme

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, 24 Mart'ta yapılacak il kongresine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun İl Kongresi'ne katılacak

SAMSUN, (DHA) - AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, 24 Mart'ta yapılacak il kongresine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını duyurdu.
AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman, yerel ve yaygın medya kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Karaduman, 24 Mart Cumartesi günü Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak il kongresine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağını söyledi. Programın dün netleştiğini kaydeden Karaduman, "Samsun kongremiz, 24 Mart tarihinde, saat 12.00’de yapılacak. Genel merkez teşkilat başkanımız, gece beni aradı. Bizden çok büyük kalabalık istiyorlar. Samsun’da buna hazırız. Kongremizi Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Kongreler, artık miting havasında oluyor. Cumhurbaşkanı'mız salona girmeden önce alanda toplanan on binlere hitap ediyor ve sonra salona dahil oluyor. İnşallah, bundan önce yapıldığı gibi tüm mitinglerde Samsun, Cumhurbaşkanı'na, genel başkanına özverili şekilde gerekli desteği vermiştir. Biz de bugünden itibaren çalışmalarımıza başladık" dedi.
'OPERASYONLAR SADECE GÜVENLİK TEDBİRİ İÇİN YAPILIYOR'
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili de açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman, şöyle konuştu:
"Ülkemiz gerçekten önemli bir süreçten geçiyor. Öncelikle Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonlarında, ülkemizin içeride ve dışarıdaki tüm operasyonlarında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanı'mızın defalarca açıkladığı gibi bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Sadece ülkemizin bekasını korumak, sınır güvenliğini almak, vatandaşını korumak amacımız var. Bu nedenle de sınırlarımız etrafında tüm teröristler ve bu yapılar temizleninceye kadar da bu operasyonlar sürecek. Cumhurbaşkanı'mızın bir sözü var. Bizim niyetimiz bu şekilde olmasaydı operasyon 1 gün sürerdi ve önümüzdeki her şeyi yıkar geçerdik; ama hassasız. Sivil vatandaşlara ve Mehmetçik'imize zarar gelmemesi için ince eleyip, sık dokuyoruz. Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. Sadece güvenlik tedbiri için bu operasyonlar yapılıyor.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun İl Kongresi'ne katılacakCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun İl Kongresi'ne katılacakCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun İl Kongresi'ne katılacakCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun İl Kongresi'ne katılacak

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