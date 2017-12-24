Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Şırnak 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde konuştu (2) (Tekrar)

Ahmet ÜN-Burak EMEK-Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) Platforma çıkan kişi paniğe neden olduAK Parti Şırnak 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde dün konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda bulunanlarla vedalaşırken, platforma bir vatandaş çıktı. Bu kişinin koşarak Erdoğan'a sarılması, paniğe neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koluyla ittiği kişiyi, korumlar da kucaklayarak uzaklaştırdı.